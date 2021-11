Presentata la XI edizione del “ vvfilm “, Festival Internazionale del Cinema per Ragazzi

Al via l’XI edizione del “ Vittorio Veneto Film Festival – Festival Internazionale del Cinema per Ragazzi “ – che inizierà il giorno 15 novembre fino all’11 dicembre 2021: la cerimonia di presentazione è stata presieduta dal direttore del Festival, Elisa Marchesini, che ha presentato i 13 lungometraggi in concorso, uno in più rispetto le precedenti edizioni, che verranno visti e votati da una giuria di quasi 6000 studenti provenienti da tutt’Italia, ai quali vanno a sommarsi i 2500 accreditati che potranno seguire tutti i film in concorso sulla piattaforma web del festival.

“Il bene e il male” sarà il tema di questa XI edizione che si svolgerà in modalità online con dirette streaming con registi e protagonisti dei film. Questa scelta è stata ispirata dal libro “Le avventure di Pinocchio”, proposto varie volte nel mondo cinematografico, televisivo e letterario.

Gli incontri vedono interfacciarsi i protagonisti e i registi dei film in concorso, con i quali gli studenti potranno dialogare sulle scelte fatte per la realizzazione dei contenuti delle pellicole.

Ci saranno anche molti appuntamenti online sia con la giuria di qualità, formata da personaggi rinomati del mondo cinematografico, che con esperti e tecnici del settore.