IL 28 FEBBRAIO L’AUTRICE CINZIA GIORGIO HA PRESENTATO IL ROMANZO “I MIGLIORI ANNI” A EUROMA2

Euroma2 ha ospitato un nuovo appuntamento del Caffè Letterario. Venerdì 28 febbraio, alle ore 18:00, Cinzia Giorgio, l’autrice del bestseller La collezionista di libri proibiti e di Storia pettegola d’Italia, studiosa di Storia delle donne e direttrice di Pink Magazine, ha presentato al pubblico il nuovo libro I migliori anni, edito da Newton Compton, un’appassionante saga familiare ambientata nell’Italia del Novecento. Sono intervenute all’incontro la giornalista e Direttrice del magazine “Il Profumo della Dolce Vita”, Rossella Smiraglia, che ha dialogato con l’autrice Cinzia Giorgio in un dibattito a tre voci, insieme alla scrittrice Corinne Savarese. I migliori anni di Cinzia Giorgio narra la storia di una donna forte, Matilde Carbiana, piena di coraggio, uno spirito libero che ha inseguito i suoi sogni e lottato per i suoi sentimenti durante un’epoca di grandi sconvolgimenti. Attraverso i racconti autobiografici di sua nonna, la cui tumultuosa vita la condusse da Venosa a Bari, poi a Mantova, per arrivare anche a Parigi, l’autrice ha ricostruito in modo autentico e realistico le vicende della propria famiglia e dell’Italia negli anni del Fascismo.

Aprile 1975. A soli quarantotto anni, Matilde Carbiana sta per diventare nonna. Il nipote ha deciso di nascere proprio il giorno del suo compleanno. Eppure, quello che dovrebbe essere un momento di grande gioia pare turbarla. E il turbamento arriva da lontano.

Estate 1943. La cittadina di Venosa è occupata dai nazisti, che terrorizzano gli abitanti. Matilde, giovane e determinata, non ha intenzione di rimanere confinata nella provincia lucana: vuole convincere il padre, viceprefetto della cittadina, a lasciarla andare a Bari per completare gli studi. Fausto Carbiana accetta, ma a patto che la accompagni suo fratello Antonio. A Bari, nella pensione che li ospita, vivono altri studenti, tra cui Gregorio, un giovane medico. L’antipatia iniziale che Matilde nutre per lui si trasforma ben presto in un sentimento profondo. Ma la guerra e gli eventi avversi rischiano di separarli proprio quando hanno capito di non poter più fare a meno l’una dell’altro. Matilde si troverà suo malgrado di fronte a scelte più grandi di lei, che cambieranno per sempre la sua vita.

CINZIA GIORGIO è dottore di ricerca in Culture e Letterature Comparate. Si è specializzata in Women’s Studies e in Storia Moderna, compiendo studi anche all’estero. Organizza eventi letterari, è direttore editoriale del periodico Pink Magazine Italia e insegna Storia delle Donne all’Uni.Spe.D. È autrice di saggi scientifici e romanzi. Con la Newton Compton ha pubblicato “Storia erotica d’Italia”, “Storia pettegola d’Italia”, “Amori reali”, “È facile vivere bene a Roma se sai cosa fare” e quattro romanzi: “La collezionista di libri proibiti”, “La piccola libreria di Venezia”, “La piccola bottega di Parigi” e “I migliori anni”. Il Caffè Letterario di Euroma2 è uno spazio dedicato alle novità editoriali, che vuole offrire un’occasione di svago e approfondimento per il pubblico, dando l’opportunità di incontrare autori, giornalisti e ospiti d’eccezione. L’appuntamento si svolge solitamente il venerdì presso il 2° piano del Centro Commerciale, davanti alla libreria Feltrinelli.

EUROMA2 Via Cristoforo Colombo, angolo Viale dell’Oceano Pacifico (Roma)

Tel. +39 06 5262161www.euroma2.it

