In un’atmosfera sfolgorante e veramente frizzante ed entusiastica é stato presentato a Roma il decimo film della saga “ Fast & Furious “ che dà il via ai capitoli finali di uno dei più leggendari e popolari franchise cinematografici, giunto al suo terzo decennio e ancora sostenuto dallo stesso cast e dagli stessi personaggi degli esordi.

Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Xiesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all’avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata da una vendetta, determinata a disperdere la famiglia, e a distruggere per sempre tutto e tutte le persone care a Dom.

In Fast Five del 2011, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes, e decimato il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa di Aquaman), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni ad elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto.

Il franchise di Fast and Furious è un fenomeno globale da più di vent’anni, dove ogni nuovo capitolo genera una trepidante attesa tra i fan. Nel tempo questa saga si è espansa, passando dalle corse su strada alle rapine e persino allo spionaggio, mantenendo però ben piantati i temi centrali delle auto veloci, dell’azione elettrizzante e, naturalmente, della famiglia. Con Fast X, le aspettative degli appassionati verranno soddisfatte da tutti questi elementi e da molto altro ancora, in occasione dell’epico capitolo finale del franchise.

Nel corso della storia del franchise, quella che è rimasta una costante è che i fan di Fast sono diversi da tutti gli altri. “Nessuno ascolta i fan più di Vin”, dice il produttore Jeffrey Kirschenbaum. “E’ costantemente in contatto con loro. Ci dicono che il vero protagonista di questo franchise è il senso di ribellione, libertà ed espressione in ciò che è iniziato come un piccolo film sulla sub- cultura di Los Angeles, nell’ambito delle corse su strada”.

Diesel promette che i fan più fedeli della saga alla fine proveranno un senso di completamento al termine di questi capitoli conclusivi.

Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l’obiettivo finale della vendetta di Dante.

Diretto da Louis Leterrier, (Scontro tra Titani, L’incredibile Hulk), Fast X è interpretato dal cast storico formato da Michelle Rodriguez, , Tyrese Gibson, Chris Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Ceana e Scott Eastwodd oltre che dai Premi Oscar Oscar Helen Mirren e Charlize Theron.

momoaNell’occasione il film si arricchisce di un nuovo straordinario cast, tra cui la vincitrice dell’Oscar Brie Larson (Captain Marvel, Room) nel ruolo di Tess, una rappresentante ribelle dell’Agenzia; Alan Richtoson (Reacher; la serie TV Titans) nel ruolo di Aimes, il nuovo capo dell’Agenzia che non nutre la stessa simpatia per la squadra di Dom come il suo predecessore, Mr. Nobody; Daniele Melchior (The Suicide Squad; Guardiani della Galassia Vol.3) nel ruolo di Isabel, una pilota di strada brasiliana con un forte legame con il passato di Dom; e la leggendaria vincitrice dell’Oscar Rita Moreno nel ruolo di Abuelita Toretto, la nonna di Dom e Mia.