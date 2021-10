Presentato il ” cartellone della speranza ” 2021 – 2022 del teatro Brancaccio

Il Direttore Artistico del Teatro Brancaccio Alessandro Longobardi ha presentato, nello spazio open air di Palazzo Brancaccio dove ha sede il mini teatro Brancaccino, la nuova stagione teatrale 2021 – 2022 del Teatro Brancaccio apertasi già dallo scorso 1 ottobre con una poderosa esibizione dell’attore romano Enrico Brignano che si è cimentato con la sua “ Un’ora sola ti vorrei “ e che andrà in scena ogni giorno con due recite, sei giorni alla settimana e per quasi l’intero mese di ottobre, per consentire al pubblico già in possesso del biglietto per lo spettacolo “sold out” poi cancellato per la chiusura dei teatri causata dalla pandemia del Covid-19, di assistere al suo spettacolo.

A chiudere la stagione, dal 15/05/2022, sarà Virginia Raffaele con il suo one woman show dal titolo “ Samusà “, un racconto al limite del fiabesco ambientato nell’ambiente dei luna parks ( regia di Federico Tiezzi ).

Nove i lavori da portare in scena oltre quelli citati, tra i quali primeggiano i musical, come ha dichiarato Alessandro Longobardi che ha anche auspicato che “…. il Governo recepisca al più presto l’indicazione del Cts dando il via libera all’aumento della capienza dal 50% all’80% per i posti nei teatri chiusi, dal momento che i teatri, sia pubblici che privati, costituiscono uno scheletro per il corpo della cultura e vanno sostenuti in modo serio, specie in questa epoca digitale, anche per “disintossicare” i giovani con gli spettacoli dal vivo e renderli più vicini allo spettacolo”.

Da parte sua, Enrico Brignano, che ha presenziato alla conferenza stampa di presentazione del cartellone, si è chiesto:”…. visto che lo spettacolo per come oggi è concepito è in parte diverso da quello pensato ai tempi di Enzo Tortora, potremmo sostenere che esso appare viziato dal lungo esilio dovuto al covid per porre termine al quale gli unici strumenti che abbiamo a disposizione sono il vaccino ed il Green Pass”. L’attore romano ha continuato sostenendo che “…..il teatro è, al momento, l’unico punto di ripartenza” e che “….“Noi del teatro siamo la ricarica che consente di riprendere energia, perché il teatro è una fonte di energia. Purtroppo ho l’impressione che si sia deciso di allargare la platea dei teatri solo per poter allargare quella degli stadi, visto che il calcio detta legge, la fa da padrone e costituisce il centro di tanti interessi. Ma è il mondo dello spettacolo che deve rappresentare la centralità della nostra vita. Fare una doppia recita al giorno è senza dubbio massacrante, ma si può, si deve fare perché si deve ricominciare”.

Al di la della rilevante presenza di Enrico Brignano, anche altri titoli di spicco si avvicenderanno sul palcoscenico dello storico teatro Brancaccio: da “ Che disastro Peter Pan “ per la regia di Adam Meggido (3-28/11), ad “ Aladin, il musical geniale “scritto e diretto da Maurizio Colombi (2/12-9/01 2022), continuando con “Sette spose per sette fratelli “ con le coreografie di Luciano Cannito e protagonisti Diana Del Bufalo e Baz (10/01-6/02).

A continuare: il Circus di Kiev con “ Alice in Wonderland (8-13/02) “, “Legally Blonde “, per la regia di Matteo Gastaldo (15-20/02) e il ritorno de “ La bottega degli orrori “ con Giampiero Ingrassia, Fabio Canino e Bella Martin (22-27/02), “ La Divina Commedia Opera musical “ (1-6/03), e “ Tutti parlano di Jamie “ (8/03-3/04).

Immancabile la rappresentazione dell’edizione 2022 di “Aggiungi un posto a tavola “, diretto da Gianluca Guidi e con la voce di Dio di Enzo Garinei, che malgrado la ragguardevole età è ancora un pimpante novantacinquenne; lo spettacolo andrà in scena dal 6 aprile al 30 dello stesso mese.