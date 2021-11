Presentato il poster ufficiale di “Spider-Man: No Way Home “

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

E’ questa la breve sinossi del nuovo film diretto da Jon Watts basato sull’omologo fumetto Marvel edito da Stan Lee e Steve Ditko che sarà in sala a partire dal prossimo 16 dicembre 2021 e del quale Sony Picture ha diffuso il poster ufficiale che pubblichiamo.