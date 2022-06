Presentato il progetto “Napoli Città della Musica” con l’istituzione dell’ Ufficio Musica

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha presentato alla stampa, in collegamento video causa covid, il progetto “Napoli Città della Musica” ed ha annunciato i primi due provvedimenti adottati: la costituzione dell’Ufficio Musica che sarà diretto da Ferdinando Tozzi e la costituzione di un tavolo permanente con la Soprintendenza ai Beni Culturali.

Si tratta di un’attività di coordinamento tra imprese e istituzioni culturali per realizzare e concretizzare un legame forte tra il network di artisti e professionisti e il business del musica nazionale.

Primi due eventi in programma, che sono già sold out,: Ecofest Napoli 2022, che si terrà a Castel Sant’Elmo e Certosa di San Martino, e la XXVIII Festa della Musica che si terranno i prossimi 21-22 giugno con un’ospite d’eccezione: Malika Ayane.

Oltre al Sindaco Manfredi hanno preso la parola gli Assessori Teresa Armato, Luca Trapanese e Chiara Marciani a simboleggiare l’unione d’intenti che coinvolge anche gli Assessori Vincenzo Santagada, Edoardo Cosenza e Paolo Mancuso.

La presentazione del progetto è stata introdotta dall’Avv. Ferdinando Tozzi già delegato Delegato del Sindaco per Industria Musicale ed Audiovisivo e giurista esperto diritto autore e da oggi coordinatore delle attività dell’Ufficio Musica del Comune di Napoli.

Il Sindaco Manfredi ha evidenziato che: “….con questo progetto vogliamo mettere la Musica al centro della città trasformando la capacità creativa dei nostri artisti per la loro crescita economica, culturale e di inclusione sociale. Il progetto ‘Napoli Città della musica‘ è ”molto ambizioso” ma realizzabile. Partiamo dalle grandi eccellenze quali sono il San Carlo e il Conservatorio di San Pietro a Majella ma questo progetto vuole avere la capacità di essere trasversali declinando le attività musicali con l’ambiente, l’inclusione, l’integrazione multiculturale con le tante comunità che vivono in città e dall’altro avere la capacità di realizzare, e localizzare, i grandi eventi musicali che la città merita. Al contempo vogliamo costruire anche eventi dal basso e promuovere la creatività dei nostri giovani”. La nostra azione politica – continua il Sindaco – “è avere una maggiore centralità nella produzione e nella crescita economica legata alla musica”. ”E’ stato già fatto un lavoro importante con l’ufficio cinema che valorizzeremo ancora di più – ha sottolineato Manfredi – e ora l’ufficio musica seguirà la stessa strada. Ogni evento sarà il mattone per costruire una casa che resti nel tempo e che ci consenta di fare di Napoli la capitale della musica non solo per le sue radici, ma anche per capacità di attrazione e di trasformazione di un’identità in economia”.

La conferenza stampa si è conclusa con una gradita sorpresa: Eugenio Bennato,

Il cantautore partenopeo, che ha fatto la storia della canzone popolare del Sud Italia, è intervenuto presentando il suo nuovo brano intitolato “Welcome to Napoli“; cantato in esclusiva il brano è un sentito omaggio alla città e avrà la funzione di inno per il progetto NCM.