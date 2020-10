Presentato il trailer italiano de “ Il Rito delle Streghe “ nuovo film di Zoe Lister-Jones

Quattro aspiranti giovani streghe riescono ad ottenere più di quanto desiderano grazie a poteri occulti con i quali, però, dovranno fare i conti. Il film è il sequel di Giovani streghe (1996), ma è ambientato vent’anni dopo.

E’ la sinossi del nuovo film di genere fantasy, drammatico ed horror prodotto da Columbia Pictures, diretto da Zoe Lister-Jones, che sarà in sala dal prossimo 29 ottobre e che vede come interpreti Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone e Zoey Luna oltre a Nicholas Galitzine, con Michelle Monaghan e David Duchovny, il cui trailer è stato diffuso recentemente e che vi proponiamo in visione.