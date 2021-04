Prevista per Natale l’uscita di “ The Christmas Show “, di Alberto Ferrari

Prevista per Natale l’uscita di “ The Christmas Show “, di Alberto...

E’ prevista per il prossimo Natale 2021 l’uscita di un nuovo film dall’accattivante titolo di “ The Christmas Show “, una divertente commedia scritta e diretta da Alberto Ferrari (Un figlio di nome Erasmus, La terza Stella) e prodotta da Pier Paolo Piastra con Viva Productions (tra gli altri, Bene ma non benissimo, Un nemico che ti vuole bene) e la collaborazione di Monica Pedrazzini.

La commedia, in stile natalizio tra il reality e la magia del quotidiano, è animata da un cast formato da Raoul Bova, Serena Autieri, Ornella Muti, Tullio Solenghi, Francesco Pannofino.

Insieme a loro i giovani e talentuosi Alice Andrea Ferrari e Giulio Nunziante Cesaro.

Vi presentiamo la prima immagine pervenuta.