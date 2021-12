Programmazione Sky per Natale 2021, Prime Visioni e Serie Tv

Per le feste di Natale Sky propone un palinsesto incredibilmente vasto che metterà d’accordo tutta la famiglia, con una programmazione che va dal grande cinema, agli show di intrattenimento, alle attese serie tv e moltissimi documentari e le storie più originali che spaziano dall’arte, alla musica, alla natura, al cinema Tutti i titoli sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

CINEMA – Sarà un Natale ricco di emozioni quello di Sky Cinema, con oltre 20 prime visioni e film Sky Original. Da non perdere a Natale alle 21.15 su Sky Cinema Uno COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO il secondo capitolo della commedia campione d’incassi, diretta da Riccardo Milani con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese, nei ruoli di Monica e Giovanni che tornano a scontrarsi e incontrarsi. Al cast oltre a Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, la star della tv Franca Leosini nel ruolo di se stessa e le gemelle Alessandra e Valentina Giudicessa si aggiungono Sarah Felberbaum e Luca Argentero.

Il 26 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno arriva in prima visione C’ERA UNA TRUFFA A HOLLYWOOD, una commedia targata Sky Original diretta da George Gallo con un cast all star: Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones. Sabato 1° gennaio in prima tv assoluta sul canale dedicato Sky Cinema Harry Potter, in contemporanea con gli USA, arriverà HARRY POTTER 20TH ANNIVERSARY: RETURN TO HOGWARTS , una speciale retrospettiva che regalerà ai fan un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre, proponendo una reunion fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, altri stimati membri del cast e i registi che hanno partecipato alla realizzazione degli otto film della saga, per celebrare il ventesimo anniversario del primo capitolo del franchise, Harry Potter e la Pietra Filosofale. Lo speciale sarà preceduto da HARRY POTTER: HOGWARTS TOURNAMENT OF HOUSES, l’epico quiz show che arriva dal 27 al 30 dicembre su Sky Uno. Oltre allo speciale della reunion il canale Sky Cinema Harry Potter, che si accederà dall’1 al 16 gennaio, ospiterà tutti gli otto film della saga. Sempre sabato 1° gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno in prima visione LASCIARSI UN GIORNO A ROMA, un film Sky Original diretto da Edoardo Leo che veste anche il ruolo di protagonista insieme a Marta Nieto. Con loro Claudia Gerini e Stefano Fresi. Mercoledì 5 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand arriva FAST & FURIOUS 9, diretto da Justin Lin con Vin Diesel che torna a vestire i panni di Dominic Toretto e a guidare a tutta velocita nell’atteso nono capitolo della saga, ambientato a distanza di quattro anni dai fatti narrati nel precedente film. Nel cast stellare anche John Cena, Michelle Rodriguez, Charlize Theron ed Helen Mirren. Sabato 8 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno il fantascientifico DUNE, regia di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e Zendaya.

E ancora su Sky Cinema:

Venerdì 29 dicembre alle 21.15 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA Sky Cinema Due

Martedì 4 gennaio alle 21.15 IO E ANGELA su Sky Cinema Uno

Venerdì 7 gennaio alle 21.15 ARIAFERMA su Sky Cinema Due

Domenica 9 gennaio alle 21.15 SUPERNOVA su Sky Cinema Due

Venerdì 24 dicembre alle 21.15 PETER RABBIT 2: UN BIRBANTE IN FUGA su Sky Cinema Uno

Domenica 2 gennaio alle 21.15 I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA su Sky Cinema Uno

Giovedì 6 gennaio alle 21.00 LA PRINCIPESSA INCANTATA su Sky Cinema Family

SERIE TV – Le settimane a cavallo fra vecchio e nuovo anno saranno piene di novità ma anche di graditi ritorni seriali. A partire da lunedì 20 dicembre alle 21.15 debutterà su Sky Serie dopo l’anteprima di ottobre alla Festa del Cinema di Roma, l’attesissima A CASA TUTTI BENE – LA SERIE, primo progetto per la tv di Gabriele Muccino, reboot del suo omonimo film campione di incassi del 2018. La serie Sky Original è un family drama in 8 episodi con al centro due famiglie: i Ristuccia, da 40 anni proprietari del ristorante San Pietro, uno dei più rinomati locali della Capitale. Carlo (Francesco Scianna), la nuova compagna Ginevra (Laura Adriani) e la sorella Sara (Silvia D’Amico) sono sempre lì, tutti i giorni, ad aiutare i genitori Pietro (Francesco Acquaroli) e Alba (Laura Morante) nella gestione dell’attività. Assente da questa, è sempre stato il fratello Paolo (Simone Liberati), da tempo a inseguire in Francia il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Carlo ha anche una figlia, Luna (Sveva Mariani), una ex moglie, Elettra (Euridice Axen), e una compagna che mal tollera il suo passato sentimentale. Un giorno, però, un avvenimento gravissimo e rimasto segreto per decenni torna a sconvolge gli equilibri familiari. I Mariani, altro ramo della famiglia, reclamano un posto all’interno dell’attività, minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato dei Ristuccia che ancora oggi ha delle profonde conseguenze nelle vite dei protagonisti. Nel cast, a interpretare i membri della famiglia Mariani, Emma Marrone, Paola Sotgiu, Alessio Moneta, Milena Mancini e Valerio Aprea. A partire da lunedì 27 dicembre alle 21.15 su Sky Atlantic debutta la seconda stagione di TEMPLE, la serie Sky Original con Mark Strong nel ruolo di Daniel Milton, un chirurgo molto rispettato che in un labirinto di tunnel abbandonati sotto la stazione della metropolitana di Temple, a Londra, gestisce una clinica medica illegale, cura criminali e altri pazienti disperati che non possono o non vogliono chiedere aiuto alle normali strutture mediche. E giovedì 30 dicembre, invece, ancora su Sky Serie e in streaming su NOW debutteranno – tutti subito – i dieci episodi di CRYPTID – L’INCUBO DEL LAGO, teen drama a tinte horror con un promettente cast di volti giovanissimi. Basata su un soggetto di Sylvain Runberg, autore della graphic novel tratta dalla trilogia Millennium di Stieg Larsson, racconta di alcuni studenti delle superiori che, quando una serie di terribili e inspiegabili eventi inizia a verificarsi nella loro cittadina, saranno costretti ad affrontare le loro peggiori paure per vincere una forza soprannaturale che si nutre del caos e delle sventure degli abitanti del piccolo centro.

Nel segno della famiglia, con le sue luci e ombre, si apre anche il 2022, con l’arrivo su Sky Atlantic da venerdì 14 gennaio della miniserie originale Sky/HBO LANDSCAPERS, emozionante e drammaticamente divertente indagine sull’amore e sul potere dell’immaginazione con protagonisti l’attrice Premio Oscar® Olivia Colman (La Favorita, The Crown) e David Thewlis (Sto pensando di finirla qui – I’m Thinking Of Ending Things, Fargo). Accanto a Colman e Thewlis, Kate O’Flynn (Bridget Jones’s Baby), Dipo Ola (We Hunt Together), Samuel Anderson (The History Boys), David Hayman (Il bambino con il pigiama a righe), Felicity Montagu (I’m Alan Partridge) e Daniel Rigby (Eric and Ernie, Flowers). Ispirata a eventi reali, la miniserie in 4 episodi è stata creata e scritta da Ed Sinclair e diretta e sceneggiata da Will Sharpe (The Electrical Life of Louis Wain, Flowers). Landscapers è il progetto più recente sviluppato da SISTER per Sky Studios e HBO dopo Chernobyl, fra le serie più premiate e apprezzate di sempre, e racconta una storia d’amore unica, quella di una coppia apparentemente normale che finisce al centro di una incredibile inchiesta quando due cadaveri vengono scoperti nel giardino della loro casa a Nottingham. Coppia dai modi gentili, Susan e Christopher Edwards sono in fuga dalla realtà da più di 15 anni. Quando Christopher fa una sconvolgente telefonata alla madre adottiva, il loro ruolo in un terribile crimine rimasto senza colpevoli per più di 10 anni comincia a venire alla luce. Mentre l’indagine procede, questi due sognatori, ispirati dall’ossessione di Susan per i vecchi western e il cinema classico, si immagino protagonisti Hollywoodiani di storie di loro invenzione. Così, alimentato dalla straordinaria immaginazione di Susan, il fantastico mondo di Susan e Chris diventa per loro un riparo necessario dagli orrori del mondo reale e dal loro opprimente senso di colpa. Un riparo che minaccia però di distruggerli del tutto. Il 2022 sarà all’insegna anche di due attesissimi ritorni: da venerdì 7 gennaio alle 21.15 su Sky Serie arriva il terzo capitolo di A DISCOVERY OF WITCHES – IL MANOSCRITTO DELLE STREGHE, il fantasy a tinte gotiche targato Sky Original che racconta di un mondo in cui streghe, vampiri e demoni vivono e lavorano al fianco degli umani ma nascondendo la loro vera natura, con Teresa Palmer nei panni di una strega discendente di una delle congreghe più potenti al mondo e il vampiro millenario Matthew Clairmont interpretato da Matthew Goode. Il 10 gennaio alle 21.15 arriva su Sky Atlantic con la seconda stagione, in contemporanea con la messa in onda americana, una delle serie più celebrate EUPHORIA. Un ritratto esplicito e senza sconti del disagio esistenziale della Generazione Z con Zendaya e Hunter Schafer, affiancate da un cast di talenti: Storm Reid, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Jacob Elordi, Angus Cloud.

INTRATTENIMENTO – Si prospetta un grande Natale di intrattenimento ma anche di forte attesa per l’arrivo, a gennaio su Sky Uno, della nuova edizione di ITALIA’S GOT TALENT, che vedrà l’ingresso di Elio in giuria insieme ai confermatissimi Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano: quattro personalità tanto diverse tra loro ma capaci di coniugare estro e ingegno. Nello show prodotto da Fremantle per Sky, la ricerca dei migliori talenti del nostro Paese sarà guidata ancora dalla travolgente Lodovica Comello, sempre pronta a incitare i concorrenti nel backstage. Da non perdere la magia di Harry Potter, con l’evento speciale per festeggiare il 20° anniversario di Harry Potter. Da lunedì 27 al 30 dicembre arriva su Sky Uno HARRY POTTER: HOGWARTS TOURNAMENT OF HOUSES, un epico quiz show condotto da Helen Mirren in cui i fan, divisi nelle casate di Hogwarts – Corvonero, Grifondoro, Serpeverde e Tassorosso – metteranno alla prova la loro conoscenza del magico mondo di Harry Potter. Per allietare le feste non mancherà il meglio dei concerti internazionali, a partire da MIKA PHILHARMONIQUE – IN CONCERTO CON 120 ORCHESTRALI, venerdì 24 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, uno spettacolo con i più grandi successi di uno dei più carismatici interpreti pop: una serata speciale con Mika alla Philharmonie de Paris, la più avveniristica e prestigiosa sala concertistica d’Europa, aperta nel 2015 a completamento della Citè de la Musique di Parigi su progetto dell’architetto Jean Nouvel. Lo show è stato concepito dallo stesso Mika con il direttore d’orchestra Simon Leclerc ed eseguito con ben 120 professori dell’Orchestre Nationale de l’Ile de France e il coro Stella Maris, con i solisti Thibaud Garcia, Ida Falk Winland, Max Taylor. Un ensemble incredibile ed emozionante, un viaggio lungo 19 canzoni, per rivisitare le hit mondiali di Mika come “Relax (Take It Easy)”, “Rain”, “Grace Kelly”, “Good Guys”, “Underwater” e “Happy Ending”, ma anche gemme del suo repertorio come “Tiny Love”, “I Went To Hell Last Night”, “Blue”, “Over My Shoulder”. Sempre in ambito musicale saranno in prima visione MICHAEL BUBLÉ CHRISTMAS, mercoledì 22 dicembre alle 20.10 su Sky Uno, uno speciale per le vacanze natalizie – che arriva in occasione del decimo anniversario dell’album di Bublé “Christmas” – dallo Studio 8 H del Rockefeller Center di New York dove, affiancato da alcuni ospiti speciali, Michael Bublé ci accompagnerà in una serata all’insegna di musica e spirito natalizio; e KELLY CLARKSON CHRISTMAS SPECIAL, in arrivo mercoledì 29 dicembre su Sky Uno: uno speciale in cui la star, immersa nell’atmosfera natalizia, proporrà nuovi brani e classici indimenticabili, ma anche duetti con ospiti come Ariana Grande e Jay Leno. Da non perdere, il 22 e il 29 dicembre alle 21.15 sempre su Sky Uno, i due appuntamenti – dedicati rispettivamente al Natale e al Capodanno – di CELEBRITY MENÙ, uno show in cui Giorgio Mastrota e Marisa Passera prepareranno il pranzo del 25 e il cenone del 31 per alcuni ospiti chiamati anche a giudicare i piatti: nella prima puntata Cristina Chiabotto, Filippo Magnini e lo Chef Simone Finetti, uno dei protagonisti della quarta edizione di MasterChef Italia e finalista di MasterChef All Stars; nella seconda Natasha Stefanenko, Antonio Capitani e lo Chef Francesco Aquila, vincitore dell’ultima edizione di MasterChef Italia.