Da lunedì 16 marzo e fino a che sussisteranno i noti motivi di emergenza sanitaria, dalle 16.00 alle 20.00, ogni giorno, è in corso una iniziativa di “Francesco Zecca, attore e regista che ha coinvolto un gruppo di attori italiani per raccontare ai bambini di tutte le età le “Favole al telefono” di Gianni Rodari.

Lo stesso Zecca, insieme a Lucrezia Lante della Rovere, Georgia Lepore, Ilaria Genatiempo, Arcangelo Iannace, Francesca Farcomeni, Letizia Lezza, Valeria Benedetti Michelangeli, Lilli Cecere, Marzia Ercolani, Lisa Angelillo, Marta Meneghetti, Assunta Nugnes, Ramona Nardò e tanti altri colleghi, stanno telefonando a centinaia di bambini di tutte le età per leggere le favole del famoso scrittore Gianni Rodari (1920 – 1980).

“Favole al telefono” (pubblicato per la prima volta da Einaudi nel 1962) vede come protagonista il ragionier Bianchi, di Varese, rappresentante farmaceutico in giro per l’Italia condannato ad un settimanale pendolarismo, interrotto soltanto la domenica. Ogni sera, alle nove in punto, raccontava una favola al telefono alla figlioletta che non riusciva a dormire. Le storie toccavano il cuore, al punto tale che le centraliniste interrompevano il loro lavoro per ascoltarle.

Continuare a raccontare Gianni Rodari (scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano, specializzato in letteratura per l’infanzia e tradotto in molte lingue, fra i maggiori interpreti del tema “fantastico” nonché, uno fra i principali teorici dell’arte di inventare storie) nel centenario dalla sua nascita, è soprattutto importante in questo momento per portare il suo messaggio di speranza e profonda fiducia nell’umanità nei modi in cui è possibile farlo, anche per accompagnare quegli adulti e quei giovani che in questi tempi stanno sperimentando una solitudine diffusa e un isolamento non sempre facile.

Come funziona? È semplice!

Si può inviare la propria richiesta tramite SMS al numero 3381525421

Oppure inviando un messaggio sulle pagine Social di Facebook e Instagram:

FACEBOOK: 100 di questi Rodari

INSTAGRAM: 100 di questi Rodari

Ogni giorno, in un orario stabilito, tramite una prenotazione, un attore telefona e racconta una delle oltre 70 favole contenute nella raccolta rodariana.

CONTATTI

SMS : 3381525421

Matteo Sabato (referente del progetto “100 di questi Rodari”)

#100questirodari

#iorestoacasa

#acasaconrodari

#andràtuttobene

Commenti

commenti