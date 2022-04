Pronto il Lucca Summer Festival 2022, edizione del venticinquenario

Il Lucca Summer Festival ripartirà quest’anno, dopo due anni di forzata assenza, per celebrare la sua 25ma edizione: si tratterà di una edizione davvero speciale supportata da un programma straordinario che prevede la presenza di un cast di artisti italiani e stranieri tra i quali spiccano i nomi di Justin Bieber ( che ha scelto quello di Lucca come sede di uno dei due festival europei a cui parteciperà nell’estate 2022 ), Zucchero (già in passato si era esibito a LSF in Piazza Napoleone ) che, salirà stavolta invece sul palco di fianco alle Mura di Lucca per una serata speciale con il suo “World Wild Tour “ e Blanco, il protagonista indiscusso del pop italiano, che dopo la vittoria al Festival di Sanremo e il successo di vendite del suo primo album si appresta a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest a Maggio.

Tre i concerti in programma nell’area di fianco alle Mura di Lucca che dopo essere stata inaugurata nel 2017 con lo storico concerto dei Rolling Stones è diventato il luogo degli eventi speciali del festival ospitando anche Elton John , Roger Waters e il Maestro Ennio Morricone .

Alcuni degli eventi di Lucca Summer Festival 2022 avranno luogo in Piazza Napoleone, sede storica del festival, capace di regalare un’atmosfera magica e rilassata a gli spettatori che anche quest’anno raggiungeranno Lucca da tutta Europa, con Nick, storico batterista dei Pink Floyd, che darà il via al Festival sabato 25 Giugno con la sua super band Saucerful of Secrets a cui seguirà il giorno dopo l’attesissimo concerto del Maestro Paolo Conte , leggenda della musica italiana, per la prima volta sul palco di Lucca Summer Festival.

Previsto anche il ritorno di Caparezza, che si esibirà l’1 Luglio dopo il grande successo del suo concerto del 2018, mentre il 6 Luglio si terrà uno degli eventi più attesi con Liam Gallagher e Kasabian sullo stesso palco per due grandi concerti brit rock in una sola sera.

Due giorni dopo, l’8 Luglio, sarà la volta dei Twenty One Pilots, una delle band che ha segnato il sound della propria generazione mentre sabato 9 luglio tornerà sul palco di Piazza Napoleone John Legend per quello che sarà il suo unico concerto italiano del 2022.

Domenica 10 Luglio l’appuntamento è con la storia della musica italiana attraverso due dei suoi simboli, Antonello Venditti e Francesco De Gregori che faranno tournée insieme per ripercorrere il loro immortale repertorio.

La terza settimana del festival vedrà sul palco Robert Plant, leader storico dei Led Zeppelin che presenterà insieme alla star del country Alison Krauss gli album che gli sono valsi numerosi Grammys e un successo planetario di pubblico e critica; li precederà sul palco Carmen Consoli, massimo esponente del rock al femminile del nostro paese.

Venerdi 15 Luglio i Litfiba, rock band toscana, per una attesissima tappa del loro tour d’addio a cui farà seguito l’hip hop di qualità di Marracash (16 luglio) e il surf rock di Ben Harper (17 Luglio).

Chiuderanno il Festival due grandi eventi alle Mura di Lucca: Blanco (21 Luglio) e Justin Bieber (31 Luglio) e la performance di Brunori Sas (26 Luglio) in Piazza Napoleone. Nella giornata del 31 luglio, insieme a Justin Bieber saliranno sul palco anche due rappresentanti della nuova scena pop italiana: Rkomi e Mara Sattei.