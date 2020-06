Quarto Grando, ultimo appuntamento con il caso di Marco Vannini e Luca Sacchi

Ultimo appuntamento della stagione con “Quarto Grado”, che torna a settembre, da venerdì 11, in prima serata. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Quarto Grado torna sul caso di Marco Vannini, il ragazzo di Ladispoli morto la notte del 17 maggio 2005. Il prossimo 8 luglio, per i Ciontoli inizia il processo d’appello: cinque mesi fa, la Cassazione ha accolto la richiesta della Procura Generale per rifarlo. Intanto, una telefonata potrebbe riaprire la partita… Intanto ricordiamo che la madre di Marco, Marina Conte, ha realizzato un libro “Mio figlio Marco”, che verrà presentato il prossimo 3 luglio a Cerveteri. Il ricavato del libro verrà devoluto ad attività in nome di Marco tra i comuni dove è cresciuto, Cerveteri e Ladispoli. Il libro racconta non solo la vicenda giudiziaria ma anche il ragazzo per cui la mamma ha tanto lottato, per la verità e la giustizia.

Al centro della puntata anche la vicenda di Luca Sacchi, il ragazzo freddato con un colpo di pistola alla testa, la sera del 23 ottobre scorso, a Roma. In carcere, Valerio Del Grosso con Paolo Pirino e Marcello De Propris. Anastasya, la fidanzata, continua a scaricare la responsabilità su Giovanni Princi, condannato a quattro anni e che prosegue a proclamarsi innocente.

Per segnalazioni, sempre attivi centralone e account Facebook e Messenger del programma.

Commenti

commenti