Queste le prime immagini di “NOSTALGIA” di Mario Martone

Dopo quarant’anni di lontananza Felice Lasco, un uomo che ha vissuto per tanti anni in Medio Oriente, torna nel ventre di Napoli, nel rione Sanità, per accudire alla madre malata e per ritrovarsi con un vecchio amico, Oreste, che però si è dato alla criminalità.

E’ il soggetto di “ Nostalgia “, un film di genere drammatico che ha per interpreti, tra i numerosi altri, Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva e Tommaso Ragno e che Medusa Film distribuirà per proiettarlo nelle sale italiane a partire dal prossimo 25 maggio.

La regia é di Mario Martone che dirige anche Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi, Nello Mascia, Emanuele Palumbo, Artem, Salvatore Striano, e Virginia Apicella.

Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea, lo scrittore napoletano scomparso cinque anni fa, è girato prevalentemente nel rione Sanità di Napoli ed alcune scene avranno per oggetto Capodimonte.

Qui sopra il trailer appena diffuso.