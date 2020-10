Record Store Day Black Friday: David Gilmour presenta “ Yes, I have ghosts “

Record Store Day Black Friday: David Gilmour presenta “ Yes, I have...

Il prossimo 27 novembre, in occasione della ricorrenza del Record Store Day Black Friday ed a cinque anni dal suo ultimo album da solista “Rattle That Lock”, David Gilmour propone una edizione limitata in vinile da 7” di “ Yes I have Ghosts “, un singolo ispirato a “Theatre for dreamers “.

Il vinile conterrà una versione inedita del brano firmata da Andy Jackson.

“Yes, I Have Ghosts”, nel quale la figlia Romany canta e suona l’arpa, è stato scritto dallo stesso Gilmour insieme alla moglie Polly Samson, è già uscito in digitale la scorsa estate.

Il libro dal quale il brano è tratto è ambientato nell’isola greca Hydra nel 1960: “A Theater for Dreamers” cattura le giornate afose e soleggiate di una comunità boema espatriata composta da poeti, pittori e musicisti, tra i quali un venticinquenne Leonard Cohen.

Prima del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria Covid 19, David, Polly e la famiglia stavano per presentare “A Theater For Dreamers” in un mini tour che avrebbero mescolato parole e musica. Purtroppo, queste date hanno dovuto essere rimandate al giugno 2021. Durante il lockdown, la ‘Von Trapped Family’ ha presentato in streaming su Facebook un assaggio di quello che sarebbe stato lo show.

Gli spettatori si sono ritrovati sull’isola greca di Hydra nel 1960, tra letture del libro, poesie, sessioni di Q&A e musica ispirata al romanzo, tra cui anche sezioni strumentali di “Yes, I Have Ghosts” e canzoni di Leonard Cohen.