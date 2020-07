Rigoletto 2020: genesi di uno spettacolo tra limite e creatività che diventerà un documentario di Enrico Parenti. L’allestimento al Circo Massimo.

Oggi 169 anni dopo il debutto veneziano del 1851, Rigoletto rivive a Roma dopo l’emergenza da Covid-19 in un allestimento imponente e visionario al Circo Massimo. Si tratterà dell’unica nuova regia operistica che verrà allestita nell’estate 2020 da un teatro d’opera. Le limitazioni e le costrizioni che il virus impone diventano spunto per una maggiore creatività per Damiano Michieletto e la sua squadra, affiancato da uno dei più importanti direttori d’orchestra contemporanei, Daniele Gatti, e supportati produttivamente dal Teatro dell’Opera di Roma e da Indigo Film che ne segue la parte visual. Una squadra che lavorerà per un allestimento unico, che si comporrà della scena dal vivo e di una regia video live di Filippo Rossi su un maxi schermo montato sul palco di 1500 mq, trasformando l’intero Circo Massimo e ciò che lo circonda in parco scenico.

Dall’unicità storica e dalla maestosità di questo evento, Indigo Film in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma ha deciso di immortalare, attraverso un film documentario affidato a Enrico Parenti, lo sviluppo di questo progetto ambizioso.

L’allestimento del Rigoletto al Circo Massimo con la regia di Damiano Michieletto diventa l’occasione per Enrico Parenti di realizzare un film documentario su quella che per molti aspetti si presenta come una delle più grandi sfide di questo tempo: riuscire a mettere in scena in una delle location più belle al mondo una delle opere liriche più rappresentate nella storia, in un momento estremamente difficile per gli eventi dal vivo, a causa delle normative anti-Covid. Si tratterà dell’unica nuova regia operistica che verrà allestita nell’estate 2020 da un teatro d’opera.

Michieletto, da sempre attratto dalle sfide impossibili, riuscirà a trasformare i limiti imposti in occasioni creative? La scelta di attualizzare un’opera classica così famosa come il Rigoletto sarà capace di una lettura critica del presente? Queste sono solo alcune domande che muoveranno lo sguardo di Enrico Parenti (documentarista pluripremiato in festival internazionali, autore fra gli altri di Soyalism e di Shakespeare on the rocks) che racconterà questa avventura nel suo farsi, scoprendone gli ingranaggi artistici, psicologici ed emotivi.

