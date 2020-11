Rinviata a maggio 2021 la trasmissione in tv della 63ma edizione de “ Lo zecchino d’oro “

Antoniano e Rai hanno scelto di rimandare lo Zecchino d’Oro ad un momento più sereno e sicuro per tutti: “I bambini – afferma Fr. Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano – devono essere liberi di stare insieme e divertirsi, per questo abbiamo deciso rivedere la formula e adattare lo Zecchino d’Oro al momento che stiamo attraversando. Torneremo in primavera per festeggiare insieme su Rai1.”

A causa dell’emergenza Coronavirus quindi l’edizione 2020 della più celebre trasmissione canora per bambini non potrà andare in onda per come inizialmente previsto.

A dicembre, comunque, il Coro dell’ Antoniano resterà accanto ai bimbi con tante nuove iniziative, tra cui una piattaforma per “fare” lo Zecchino “ in casa “ dove sarà possibile scaricare tutti i contenuti della 63esima edizione dello Zecchino d’Oro, per replicarlo direttamente ognuno nelle proprie case.

In tal modo la compilation con le 14 nuove canzoni, i relativi videoclip e i cartoni animati (trasmessi come sempre su Rai Yoyo ) potranno tenere anche in quest’anno così difficile compagnia a bambini e famiglie.

Musica, solidarietà e divertimento, che da sempre caratterizzano la manifestazione, coinvolgeranno, anche in questo terribile 2020, tante famiglie che potranno passare pomeriggi di svago in attesa della grande festa televisiva della primavera 2021.

Non mancherà la solidarietà che tipicamente accompagna la rassegna: lo Zecchino d’Oro e il Coro dell’Antoniano sono, infatti, da sempre il cuore pulsante della campagna sms solidale “Operazione Pane”, che sostiene 15 mense francescane aiutando chi non ha da mangiare.

Per dare un contributo basta inviare un sms o fare una chiamata da rete fissa al numero solidale 45588 dal 24 novembre al 19 dicembre.