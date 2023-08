Rinviata di due giorni l’esibizione di Alessandro Preziosi al PIF di Castelfidardo

L’attore Alessandro Preziosi, protagonista di uno spettacolo di prosa e musica di uno spettacolo programmato al Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo per il 14 settembre prossimo, ha dovuto rinviare di due giorni la sua esibizione al prestigioso festival della fisarmonica.

Lo comunica l’organizzazione del festival informando altresì che i biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data, il successivo 16 settembre, e che la location dell’esibizione sarà quella del teatro Astra e non quella iniziale del Parco delle Rimembranze; per coloro che saranno impossibilitati a partecipare sono previsti rimborsi. È stata infatti già aperta la finestra per le richieste. Chi ha acquistato il biglietto sul circuito di VivaTicket potrà accedere direttamente dal sito https://shop.vivaticket.com/ita/annulli e compilare l’apposito form. Quanti invece hanno effettuato l’acquisto in Pro Loco o in biglietteria potranno rivolgersi alle stesse.

Il festival della fisarmonica 2023 annovera quest’anno all’interno del suo programma tanto il concerto recitato da Alessandro Preziosi ch un live del grande bassista Richard Bona.

Alessandro Preziosi, eclettico e apprezzato attore, tra i più richiesti del momento, sarà protagonista di uno spettacolo in esclusiva, tra prosa e musica, pensato per celebrare il centenario della nascita di Franco Zeffirelli e leggerà alcune lettere autobiografiche scritte dal grande Maestro, sulle note di alcune delle più belle colonne sonore dei suoi film capolavoro. Brani celebri, affidati all’esecuzione di Filippo Arlia al pianoforte, Francesco Mariozzi al violoncello e Gianni Iorio al Bandoneon.

I biglietti ancora in prevendita sono acquistabili su VivaTicket all’indirizzo:

www.vivaticket.com/it/ticket/omaggio-a-zeffirelli-con-alessandro-preziosi/213665.