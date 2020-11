“Rione Sanità. La certezza dei sogni” al Torino Film Festival

Giovedi 26 novembre 2020, in streaming per 48 ore su MyMovies.it a partire dalle ore 14.00, Fuori Concorso, nell’ambito della trentottesima edizione del Torino Film Festival, che si terrà interamente in streaming dal 20 al 28 novembre 2020, verrà proiettato il documentario ‘Rione Sanità. La certezza dei sogni‘, diretto da Massimo Ferrari e prodotto da Maria Carolina Terzi e Luciano Stella.

L’argomento del film, prodotto da SKY Arte, Big Sur e Mad Entertainment e scritto dallo stesso regista con Conchita Sannino è la rinascita civile, economica e culturale del Rione Sanità, rinascita avvenuta ad opera di padre Antonio Loffredo.

Proprio dalla chiesa di Santa Maria della Sanità si dipanano le storie di tutti i protagonisti, con sviluppi, intrecci, speranze, difficoltà superate e da superare. Ragazzi che hanno ripreso in mano il proprio destino, seguendo un sogno a cui hanno dato solidità e certezza. Gestione e guida delle catacombe, scuole di teatro, musica, scultura, un nuovo centro sportivo: tutto quello che solo 15 anni fa sembrava impossibile è diventato realtà. Il documentario fa entrare lo spettatore in questo microcosmo, rappresentazione di un mondo possibile, una scelta di umanità e bellezza in controcanto al mondo di Gomorra, un modello di sviluppo umano, economico e culturale. Tre aspetti inscindibili che richiedono lo sforzo quotidiano della costruzione e della tenuta.