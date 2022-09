“Roccafest” una giornata multidisciplinare dedicata ai giovani

Nell’ambito delle attività del “Settembre Tiburtino” in corso di svolgimento a Tivoli, domenica 25 settembre ritorna l’interessante ed originale Festival multidisciplinare dedicato ai giovani “RoccaFEST”, promosso dalla Compagnia Teatro A – Associazione Ariadne, un appuntamento ideato e diretto da Valeria Freiberg, regista teatrale, direttore artistico della Compagnia Teatro A – Associazione Ariadne, con lunga esperienza artistica e professionale.

Tema conduttore per l’edizione 2022 è il mondo dei giovani, degli adolescenti e dei bambini.

Con questo interessante appuntamento gli organizzatori intendono coinvolgere il pubblico young per stimolare la sua creatività con l’obiettivo di avvicinarlo alla lettura ed al teatro, facendo allo stesso tempo cultura, divulgazione, formazione, intrattenimento.

Intenso il programma della giornata che prevede: la maratona letteraria “Lo specchio magico” alle ore 18.30 (con letture declamate e recitate in collaborazione con la casa editrice Albero delle Matite, la biblioteca comunale di Tivoli “Maria Coccanari Fornari”, associazioni e istituzioni del Patto per la Lettura); la lettura drammatizzata multidisciplinare “Diari di guerra” (ore 21) che vedrà in scena i giovani attori Andrea Stefani, Tomas Acosta e Cristina Colonnetti. Previsti anche tre laboratori creativi il primo, “Diario dei cattivi consigli”, alle ore 11 rivolto ai bambini, il secondo, “Io sono” per tutti coloro che amano il teatro e il terzo incentrato sul movimento scenico (alle ore 17.30).