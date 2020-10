Romulus, la nascita di Roma alla Festa del Cinema

Si svolgerà a Roma all’Auditorium del Parco della Musica la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma presieduta da Laura Delli Colli, Direttore Generale Francesca Via e che si avvale della direzione artistica di Antonio Monda.

Nel corso della manifestazione verranno proiettati i primi due episodi di “ Romulus “ l’epico racconto della nascita di Roma che ha formato oggetto di una produzione Sky, Cattleya – parte di ITV Studios – e Groenlandia firmata da Matteo Rovere alla sua prima realizzazione per la tv.

La serie, diretta dallo stesso Rovere insieme a Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale, è ambientata nell’ottavo secolo a.C, in un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli dei.

I trenta popoli della Lega Latina vivono da anni sotto la guida del re di Alba, ma siccità e carestia minacciano la pace e la vita di queste città. Al di fuori di esse il bosco, un luogo oscuro abitato da creature crudeli e misteriose.

Romulus è il racconto di questo mondo attraverso gli occhi dei tre protagonisti, interpretati da Andrea Arcangeli (Trust, The Startup – Accendi il tuo futuro), nel ruolo di Yemos, principe di Alba, Marianna Fontana (Indivisibili) nei panni della vestale Ilia, e Francesco Di Napoli (La paranza dei bambini), che interpreta Wiros, un giovane orfano e schiavo. Completano il cast Giovanni Buselli, Silvia Calderoni, Sergio Romano, Demetra Avincola, Massimiliano Rossi, Ivana Lotito, Gabriel Montesi e Vanessa Scalera.

Romulus è una serie in dieci episodi, girata in protolatino e scritta da Filippo Gravino, Guido Iuculano e dallo stesso Matteo Rovere.

La distribuzione internazionale è di ITV Studios. Romulus esordirà a novembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW TV.