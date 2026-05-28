Ron: nasce oggi il suo canale YouTube

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Nasce il canale ufficiale YouTube di Ron (qui il link) che raccoglierà tutti i videoclip che hanno segnato il percorso artistico di uno dei più grandi protagonisti della canzone d’autore.

Il canale viene inaugurato oggi dal video della nuova canzone “Vite parallele“, che esce a (quasi) quattro anni dai più recenti inediti pubblicati nell’album “Sono un figlio. Il video è firmato da Michele Vitiello e prodotto da Le Foglie e il Vento (online qui)

Rispondendo a una personale esigenza di tornare a fare musica e alla costante richiesta dei fan, Ron ha deciso di entrare in studio a comporre e realizzare nuove canzoni – nelle pause del lungo tour “Al Centro esatto della musica” – lavorando proprio con il suo team di musicisti con cui si esibisce in giro per l’Italia.

Un brano dall’atmosfera internazionale; raffinate sonorità fanno da tappeto alla voce di Ron che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. L’arrangiamento combina elementi live – come chitarre, hammond e sezione ritmica – con texture elettroniche, creando un equilibrio tra sonorità dal richiamo retrò e un impianto sonoro moderno: così, la canzone conferma la coerenza stilistica e l’eleganza del cantautore, che con ogni probabilità ci sorprenderà ancora con altri inediti nel corso di quest’anno.

“Dopo un lungo periodo di pausa ho sentito il bisogno di tornare al mio pubblico con un brano intenso che parla di assenze, di scelte e di quella parte di noi che continua a credere anche quando la ragione dice di lasciar andare. La canzone è frutto di un lavoro di gruppo, pensata e realizzata nei lunghi viaggi tra una città e l’altra con Stefania Tasca e Giuseppe Tassoni, che sono parte dei musicisti che mi accompagnano nei live”, così Ron a proposito della nuova canzone.

Premio Tenco alla Carriera e a 30 anni dalla sua vittoria al Festival di Sanremo (con “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, in coppia con Tosca), a suggellare uno dei più prestigiosi percorsi artistici della scena cantautorale italiana, iniziato nel 1970 non ancora diciassettenne conquistando da subito notorietà e favore del pubblico, fino a diventare protagonista indiscusso del panorama musicale italiano. Artista raffinato e sensibile, un repertorio ricchissimo (26 album da studio) e tra i più belli della canzone italiana, con il suo talento e intuizioni compositive ha firmato molti capolavori e tanti successi, anche per “giganti” del panorama musicale, rimasti impressi nella memoria collettiva.