Runh the World: nel cast anche Rosie O’Donnel vincitrice dell’Emmy Award

Sarà presentato in anteprima mondiale domenica 16 maggio 2021 su Starzplay in Europa, America Latina e Giappone e su tutte le piattaforme Starz negli Stati Uniti e in Canada “ Run the World “: guest star della nuova commedia sarà Rosie O’Donnel che nel film interpreta la parte della dottoressa Nancy Josephson, la terapista sfacciata e sboccata che quattro sue amiche scoprono di avere in comune.

La dottoressa Nancy Josephson non è la tipica terapista che si limita ad osservare ma è una severa e affettuosa consigliera che sfida le quattro donne ad assumersi la responsabilità delle loro azioni e ad acquisire nuovi strumenti per la risoluzione dei problemi.

Rosie O’Donnell è stata presentatrice e produttrice esecutiva del talk show giornaliero vincitore di svariati Emmy® Award The Rosie O’Donnell Show, ha condotto due stagioni di The View della ABC e l’acclamato programma Sirius / XM, Rosie Radio.

I suoi crediti cinematografici includono: Ragazze vincenti, Insonnia d’amore, Occhio al testimone, I Flintstones, Exit To Eden, Amiche per sempre, Beautiful Girls, Harriet la spia, Ad occhi aperti.

I crediti televisivi includono: Un volto due destini, SMILF, Rosie O’Donnell: A Heartfelt Stand Up, The Fosters, Mom, Will & Grace, Curb Your Enthusiasm, Queer as Folk, La tata, The Larry Sanders Show, Nip/Tuck.

E infine a Broadway ha lavorato in: Grease, Seussical, Fiddler on the Roof, Love, Loss and What I Wore.

Ambientata ad Harlem, Run the World racconta le storie di un gruppo di donne afroamericane trentenni – intelligenti, divertenti e energiche, migliori amiche, leali e piene di vita. Mentre si impegnano quotidianamente per affermarsi nel mondo, ognuna di loro naviga tra gli alti e bassi della vita, della carriera e dei sentimenti, che le inducono a rivalutare le scelte fatte. Al centro del racconto un’amicizia invidiabile, che le aiuta non solo a sopravvivere ma anche a migliorare insieme.

La serie è interpretata da Amber Stevens West (The Carmichael Show) nei panni di Whitney, una perfezionista che ha sempre rispettato le regole; Andrea Bordeaux (NCIS: Los Angeles) nel ruolo di Ella, un’audace romantica, che sta cercando di capire cosa vuole veramente dalla vita; Bresha Webb (Marlon) nel ruolo di Renee, una energica primadonna con una carriera apparentemente in ascesa e in procinto di divorziare; e Corbin Reid (Valor) nel ruolo di Sondi, un’aspirante romanziera che inizia a mettere in dubbio sia la sua carriera che le priorità personali.