Sabato 14 novembre i Foo Fighters tornano in scena con un concerto in diretta streaming dal Roxy di Hollywood. Online il video del nuovo singolo “SHAME SHAME”

I FOO FIGHTERS, il gruppo costituito da Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee, sono pronti per tornare sul palco dopo aver scaldato i motori con l’esibizione al Saturday Night Live (sabato 7 novembre) nel corso della quale hanno proposto per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Shame Shame”, primo assaggio del nuovo album “Medicine At Midnight” (Roswell Records/RCA Records) in uscita il 5 febbraio e già disponibile in pre- order contattando(https://foofighters.lnk.to/MedicineAtMidnight).

La band annuncia un vero e proprio concerto che si terrà in diretta streaming dal Roxy di Hollywood sabato 14 novembre (5pm Pacific Time, ore 2.00 di domenica in Italia), per portare un po’ di sano rock’n’roll nelle case dei fan le cui prevendite sono disponibili su https://shop.nocapshows.com/: coloro che acquistano il biglietto potranno rivedere lo show completo per 48 ore.

Una parte dei proventi dello spettacolo in streaming sarà devoluta a Sweet Relief, una organizzazione fondata nel 1993 da Victoria Williams, Sweet Relief Musicians Fund che fornisce assistenza finanziaria a tutti i musicisti e ai lavoratori dell’industria musicale che stanno lottando per sbarcare il lunario mentre affrontano malattie, disabilità o problemi legati all’età o all’emergenza sanitaria causata dal COVID-19.

Chi lo desidera può donare contattando il sito: SweetRelief.org.