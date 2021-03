Sanremo 2021: la lettera di Achille Lauro e gli indizi sulle sue performance all’Ariston

Sanremo 2021: a poche ore dall’avvio del 71 mo Festival di Sanremo, Achille Lauro scrive una lettera ai giornalisti annunciando la sua partecipazione, non in gara come sappiamo, ma come performer. Le sue esibizioni ci hanno stupito, divertiti e fatto riflettere. Di certo non ci deluderà nemmeno questa volta. Sì parlerà di Achille Lauro a lungo, il palco dell’Ariston fa da cassa di risonanza e da grande comunicatore oltre che artista Lauro lo sa ed è pronto a regalarci il suo messaggio. Sarà dirompente e irriverente? Lo scopriremo tra poche ore, qualche indizio Achille ce lo dà attraverso la sua lettera che pubblichiamo integralmente:

Cari amici,

Torno a scrivervi anche quest’anno la lettera a cui ormai siete abituati quando sta per succedere qualcosa di grande. Manca poco.

Dopo un anno surreale, difficile per tutti, stasera tornerò finalmente sul palco. Il palco più importante d’Italia, quello dell’Ariston, per onorare l’invito del direttore artistico Amadeus.

Questa volta il mio ruolo sarà diverso: non sarò un concorrente, non gareggerò per piazzare un brano in classifica.

Mi esibirò per il settore dello spettacolo ferito e vessato, per voi amici giornalisti, per le persone che lavorano per me, per tutti voi.

Sarò un velo di mistero sulla vita,

Sarò la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico,

Sarò sessualmente tutto,

Genericamente niente.

Sarò esagerazione, teatralità, disinibizione.

Sarò peccato e peccatore.

Porterò un messaggio del mondo all’umanità

E chiederò che Dio ci benedica.

Lauro