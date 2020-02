#Sanremo2020: video del Party di Radio Italia, gli artisti in gara svelgono la loro camzone preferita nella storia del Festival di Sanremo.

Radio Italia alla 70ma edizione del Festival di Sanremo, la più importante kermesse canora nazionale: dal 4 all’8 Febbraio trasmette in contemporanea radio e video da “Fuori Sanremo Reward Intesa Sanpaolo”, location allestita presso il Grand Hotel De Londres.

La settimana di dirette è stata inaugurata da “Sanremo Start”, il party esclusivo di Radio Italia in collaborazione con Real Time e Vanity Fair presso il Victory Morgana Bay di Sanremo, diventato ormai appuntamento fisso e imperdibile per tutti i protagonisti del Festival e tanti ospiti vip! Alla presenza dell’editore di Radio Italia Mario Volanti, del direttore di Real Time Gesualdo Vercio, del direttore di Vanity Fair Simone Marchetti, c’è stato l’immancabile taglio della scenografica torta firmata Ernst Knam, che le telecamere hanno immortalato in vista del ritorno in tv del programma “Il Re del Cioccolato”. La serata è proseguita con il dj set di Andro from Negramaro.

Radio Italia in diretta da “Fuori Sanremo Reward Intesa Sanpaolo”: a partire da lunedì 3 Febbraio e per tutta la durata della kermesse, grazie all’app Intesa Sanpaolo Reward, i clienti della Banca avranno la possibilità di entrare nel cuore dell’atmosfera sanremese e assistere agli eventi musicali live. Da martedì 4 a sabato 8 Febbraio, dalle 14:00 alle 18:40, il palinsesto di Radio Italia e Radio Italia Tv sarà interamente dedicato alle dirette con i protagonisti di Sanremo 2019: Mario Volanti e gli speaker Mauro Marino e Manola Moslehi, Marco Maccarini e Marina Minetti, Simone Maggio e Daniela Cappelletti intervisteranno artisti in gara, talent, ospiti. Ogni sera, dalle 21:00 alla fine del Festival, diretta radiofonica a cura di Fiorella Felisatti. Il sabato notte sarà dedicato, come da tradizione, ai festeggiamenti con i vincitori e al taglio della torta del Re del Cioccolato Ernst Knam. Dal 4 all’8 febbraio dalle 14:50 in diretta contemporanea su Real Time, Radio Italia Tv, radioitalia.it e in streaming su Dplay (il servizio OTT gratuito del gruppo Discovery), “ENZO A SANREMO CON RADIO ITALIA”: la musica, i look, le interviste, i commenti alle esibizioni… tutto, ma proprio tutto, dal 70esimo festival della canzone italiana con Enzo Miccio e Paoletta.

Sarà attiva una collaborazione giornalistica con SKY TG24, che per la prima volta avrà un corner dedicato all’interno della location, nel quale transiteranno i protagonisti della kermesse.

Per Radio Italia è il 32mo anno consecutivo di dirette da Sanremo in occasione del Festival. Da oltre 20 anni alle dirette radio si sono aggiunte anche le trasmissioni di Radio Italia Tv. Tutte le attività sanremesi saranno visibili anche in streaming audio e video sul sito radioitalia.it che si arricchirà per l’occasione di news, gallery fotografiche e video dedicati. Numerose le attività social: sulle pagine ufficiali dell’emittente Facebook, Twitter, Instagram dirette e tanti contenuti esclusivi.

Hashtag ufficiale: #fuorisanremoreward

Sono tanti e prestigiosi i partner al fianco di Radio Italia sia nell’esclusivo party “Saremo Start”, sia negli studi “Fuori Sanremo Reward Intesa Sanpaolo”.

Il palinsesto di Radio Italia dedica alla kermesse anche spazi come il “Toto Sanremo”, appuntamento riservato agli ascoltatori che giocheranno ad indovinare il podio del Festival: in palio una gift card Tescoma del valore di 400 euro. Le interviste con i vincitori 2020 e alcuni esclusivi live andranno in onda la settimana successiva alla kermesse.

Radio Italia è partner della compilation ufficiale di Sanremo 2020 edita da Universal Music Italia.

