Scarlatti per Tutti, appuntamento domenica a Napoli

La Scarlatti per Tutti protagonista del quinto appuntamento musicale della rassegna della Nuova Orchestra Scarlatti, domenica 20 giugno alle ore 19:30, Chiesa dei SS. Marcellino e Festo di Napoli.

La Scarlatti per Tutti è la costola amatoriale della Comunità delle Orchestre Scarlatti: studenti, docenti, professionisti, tutti uniti dal piacere di far musica. Ci proporranno in varie formazioni strumentali un programma estremamente vario e movimentato, spaziante da Vivaldi a una versione orchestrale di alcuni pezzi del poeticissimo Album per la gioventù di Schumann; da una raffinata versione per viola e archi del celebre Vocalise di Rachmaninov a un’Elegia di Grieg; da un particolare arrangiamento di Nature Boy del leggendario musicista newyorkese Eden Ahbez alle suggestioni neobarocche del concerto Palladio di Karl Jenkins; passando per La Danza di Rossini e tanto altro ancora.

Il concerto sarà arricchito dall’intervento di Beatrice Baino, autrice e attrice di teatro, con il suo monologo “Il fantasma di Palazzo Spinelli”, che rievoca la leggenda di Bianca, fanciulla orfana e bellissima, murata viva per gelosia ai primi del ‘700 nell’antico Palazzo Spinelli di Via dei Tribunali.

A dirigere la Scarlatti per Tutti si alterneranno per l’occasione Gaetano Russo, Giuseppe Galiano e Bruno Persico.

Gli altri appuntamenti di giugno a San Marcellino: mercoledì 23 appuntamento con il trio formato dal soprano Naomi Rivieccio, il clarinettista Gaetano Russo e la pianista Laura Cozzolino, in un raffinato programma cameristico, tra Brahms, Schubert e altro ancora.

