“ Scena Unita “: erogati 646mila euro ai lavoratori dello spettacolo – Al via il secondo bando per le imprese individuali

Buone notizie per i lavoratori e le maestranze del mondo dello spettacolo, della musica, dell’audiovisivo e degli eventi: grazie alle donazioni di 135 artisti (tra i quali Fedez, Fiorello, Gianni Morandi e molti altri protagonisti del mondo della musica e della televisione) e al contribuito di più di 100 realtà aziendali, sono stati raccolti € 2.855.000 e già erogati, nell’ambito del primo bando (Bando Emergenza), 646 mila euro (oltre la metà del fondo messo a disposizione per il primo bando), mentre altre 550 mila euro di erogazioni in arrivo entro febbraio.

Oltre 2.000 le domande pervenute.

Il 67% delle domande ricevute è costituito da lavoratori intermittenti, con lunga esperienza (24% tra i 21-30 anni) e con almeno un figlio a carico (32%). Le richieste arrivano soprattutto da grandi città come Milano, Roma, Torino e Napoli e, tra le categorie che più si sono rivolte al fondo, i fonici, gli elettricisti, i direttori luce, i tecnici addetti al montaggio, i backliner e i direttori/trici di produzione e i macchinisti che hanno avuto un significativo calo del fatturato (nel 34% tra il 76%-100%).

La raccolta, confluita nel Fondo denominato “ Scena Unita “ verrà ulteriormente distribuita attraverso un secondo bando, attivo fino al 24 febbraio, dedicato alle imprese individuali e finalizzato all’assegnazione di contributi a fondo perduto per un valore complessivo di 300.000 euro sui previsti 550 mila euro di erogazioni previste per febbraio.

Dopo questo primo importante traguardo, infatti, raggiunto con l’importante sostegno di 135 artisti e circa 100 realtà aziendali che stanno credendo nel fondo, l’impegno di SCENA UNITA per supportare il mondo dello spettacolo, della musica, dell’audiovisivo e degli eventi, che ricordiamo essere uno tra i più colpiti dalle prescrizioni dovute alla pandemia, continua con l’erogazione di un secondo bando, per un valore complessivo di 300.000 euro, dedicato alle imprese individuali registrate in Camera di Commercio. I fondi verranno distribuiti secondo criteri di assegnazione dei finanziamenti – consultabili sul sito dell’iniziativa www.scenaunita.org.

Le domande potranno essere trasmesse dalle ore 12,00 del giorno 25 gennaio 2021 e fino alle ore 12,00 del 24 febbraio 2021 tramite il modulo on line disponibile al link https://scenaunita.org. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo i termini indicati e non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione. Le erogazioni inizieranno prendendo in considerazione le domande dei soggetti ammissibili e valutati più vulnerabili sulla base di una valutazione della loro condizione sociale ed economica, tenendo anche in considerazione del calo di fatturato subito tra il 2019 e il 2020.

Fondazione Cesvi si occuperà della gestione, dell’erogazione dei contributi a fondo perduto e delle relative attività di monitoraggio e rendicontazione mettendo a disposizione know how, pragmatismo e flessibilità, acquisiti in 35 anni di gestione di interventi emergenziali complessi in Italia quanto nel resto del mondo.

Sul sito www.scenaunita.org, è consultabile, oltre ai criteri di assegnazione dei bandi, l’elenco aggiornato di tutti gli artisti e le aziende che stanno sostenendo il fondo SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo