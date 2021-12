Sciopero in Rai per la chiusura dei Tgr notturni, la politica protesta il CDA conferma…#anticipazioni da Striscia la Notizia

Dopo le inchieste di Striscia la notizia in cui l’inviato Pinuccio ha rivelato che l’edizione notturna dei Tgr era spesso uguale a quella delle 19:30, pur costando 6 milioni di euro l’anno, il 24 novembre l’ad Rai Carlo Fuortes in Commissione Vigilanza Rai aveva annunciato la chiusura di queste edizioni «per motivi assolutamente editoriali». Decisione che ha scatenato l’ira di politici, sindacati e presidenti di Regione, i quali hanno preteso una nuova votazione nel Cda Rai di ieri, che ha comunque votato a maggioranza la cancellazione dei Tg regionali notturni. «Noi non abbiamo capito: la politica si arrabbia e poi i membri nel Cda Rai, che sono emanazione della politica, votano comunque per togliere il Tgr?», commenta Pinuccio. Ricordando che, proprio per questo taglio, nei Tg in onda oggi è stato annunciato uno sciopero, proclamato dal sindacato Usigrai, per il 29 dicembre.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).