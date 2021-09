Scuola di “lusso” del Ministro Franceschini? Pinuccio indaga…

La scuola sempre più “di lusso” di Dario Franceschini:

il corso è interrotto ma i costi aumentano

Pinuccio sulla Fondazione Scuola Beni e Attività Culturali. Fortemente voluto dal ministro della Cultura Dario Franceschini nel 2015, l’istituto privato a partecipazione pubblica è costato 23 milioni di euro e in cinque anni ha formato soltanto 17 persone.

Non solo: «Nel 2020 hanno interrotto il corso commenta Leonardo Bison, archeologo e giornalista del Fatto Quotidiano – eppure continuano a pagare un affitto di 40mila euro per la Biblioteca Nazionale di Roma». E non finisce qui: «Si dice che i dipendenti della scuola – aggiunge Pinuccio – saranno portati da 19 a 30, mentre i gettoni di presenza per i membri del consiglio della Fondazione sono passati da 6mila a 50mila euro». Il tutto per un corso che non servirebbe a nulla, dal momento che in Europa il livello di formazione più alto resta il dottorato.