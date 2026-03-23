“Scuola di seduzione”: il nuovo film di Carlo Verdone sulla insicurezza e la fragilità affettiva

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Un cast eccezionale per un film eccezionale diretto da un altrettanto eccezionale Carlo Verdone che torna alla regia dopo l’interpretazione di se stesso nella serie “ Vita da Carlo “, serie che pone in evidenza la sua immagine pubblica corrispondente a quella di un uomo generoso e sempre disponibile la cui vita è scandita da ritmi sempre uguali, quasi come una prigione. O una commedia amara.

Quest’ultima fatica dell’attore, comico, regista e sceneggiatore romano, che per il momento non sarà disponibile in sala ma sarà disponibile al 1 aprile prossimo in esclusiva su Paramount+, riprende ricalcandola la carriera di Verdone affiancando ai toni della commedia, il costante retrogusto amaro che infarcisce la sua figura, retrogusto molto ben mixato ai temi degli eccessi del cinismo e degli eccessi della società contemporanea oltre che del disagio dell’individuo di fronte ad una società in continuo disfacimento, insicura ed insoddisfatta di tutto.

L’atmosfera nevrotica ed ipocondrica prevale in questa pellicola della quale Verdone è, oltre che interprete, anche sceneggiatore e soggettista unitamente a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni: nell’epoca in cui ci si può innamorare, tradirsi, prendersi e lasciarsi anche attraverso l’intelligenza artificiale, sei personaggi accomunati da insicurezze e fragilità affettive si rivolgono a una love coach per interpretare e indirizzare le proprie vite: c’é chi cerca l’amore, chi vuole salvarlo e chi non smette di interrogarsi sul proprio passato: particolare la figura della love coach interpretata da una sorprendente Karla Sofía Gascón Ruiz attrice spagnola che si considera messicana per le sue esperienze in quel paese, già vincitrice del Prix d’interprétation féminine a Cannes per la sua interpretazione nel film Emilia Perez.

Nel ben assortito cast, accanto a Carlo Verdone ed alla Gascon Ruiz, figurano Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen, Romano Reggiani, Elisa Di Eusanio, Irene Girotti, Jacopo Garfagnoli, Luca Seta, Camilla Bianchini, Duccio Camerini, Lucia Rossi, Matilde Piana, Cinzia Susino, Guglielmo Favilla, Pia Lanciotti e Lilith Primavera.