“Selena Gomez: My Mind & Me”, il 4 novembre su Apple TV+ il docufilm sulla cantante, imprenditrice e attivista. Ecco il trailer

Apple Original Films ha presentato il trailer di “Selena Gomez: My Mind & Me”, l’atteso documentario sulla cantante, cantautrice, attrice, produttrice, imprenditrice e attivista Selena Gomez, diretto e prodotto da Alek Keshishian (“A letto con Madonna”). Il trailer è stato svelato oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, per promuovere la consapevolezza e la difesa della salute mentale, campo in cui Selena è impegnata da anni condividendo il proprio percorso personale, come ha coraggiosamente fatto in questo film.

Dopo anni sotto i riflettori, Selena Gomez raggiunge una fama inimmaginabile, ma proprio quando è al picco della celebrità, una svolta inaspettata la trascina nell’oscurità. Questo documentario unico, crudo e intimo, ripercorre il viaggio durato sei anni attraverso cui ha ritrovato una nuova luce.

Come artista discografica, Selena Gomez ha venduto più di 210 milioni di singoli in tutto il mondo e ha fatto registrare oltre 45 miliardi di streaming complessivi della sua musica. Quest’anno ha ricevuto una nomination ai Grammy per il suo primo EP interamente in spagnolo e una nomination agli Emmy per il suo ruolo nella serie acclamata dalla critica “Only Murders in the Building”, in cui recita con Steve Martin e Martin Short.