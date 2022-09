” Senza prove “, un libro sul processo a Chico Forti italiano all’ergastolo negli Sati Uniti

Rita Cavallaro, scrittrice e giornalista, già autrice di diversi testi e reportage su casi di efferata violenza quali quelli riconducibili al mostro di Nerola, all’omicidio Bergamini, ed altri di genere socio politico, si cimenta ora in una ponderosa opera che descrive nei particolari un caso apparentemente risolto dalla giustizia americana che ha condannato all’ergastolo Chico Forti, ex produttore televisivo e velista italiano condannato nell’anno 2000 per omicidio negli Stati Uniti d’America.

Sebbene negli Stati Uniti sia stato condannato “ senza dubbio alcuno “, in Italia è nato un movimento innocentista che fa leva sulla versione della difesa la quale evidenzia come non sia stato dato rilievo a tutta una serie di elementi che la scrittrice descrive in un volume edito da Male Edizioni e che, comprovati da documenti, ben quattromila, tradotti in italiano, non vennero, per i motivi più vari, tenuti in considerazione dal giudice americano.

Il mancato esame o meglio, la mancata considerazione degli elementi probatori di cui alla ponderosa documentazione raccolta dalla Cavallaro, ha comportato la assurda condanna che Chico Forti sta attualmente scontando in America e che, anche malgrado interventi da parte diplomatica del governo italiano, non appare al momento possibile fargli scontare nel nostro Paese.

Un processo lampo durato diciotto giorni, reperti non ammessi come prove a favore dell’imputato, depistaggi, manomissione, forse, di prove hanno reso il processo intentato dallo Stato della Florida contro il nostro connazionale simile ad una farsa pur comportando, l’azione giudiziaria, l’escussione di trentacinque testimoni ed un dibattimento condotto di fronte ad una giuria molto probabilmente poco preparata nella materia giuridica e che ha deciso, all’unanimità, per la colpevolezza dell’imputato trovatosi ad incappare in una rete di truffatori che lo coinvolsero nell’assassinio di un certo Dale Pike nel 1998 e del quale Forti venne imputato.

Un libro, forte, coraggioso, pedissequamente tratto da una documentazione ineluttabile ed assolutamente certa che è stato presentato dall’autrice insieme alla criminologa Roberta Bruzzone e ad uno zio del condannato, Gianni Forti, nel corso di un appassionante esposizione moderata dalla giornalista Brunella Bolloli che, si spera, possa costituire lui stesso un ulteriore elemento documentale per far si che il condannato possa almeno scontare la pena in un carcere italiano e terminare più serenamente, almeno sotto l’aspetto psicologico, i suoi tragici giorni.

Senza prove. Il processo a Chico Forti, l’italiano condannato all’ergastolo per omicidio negli Stati Uniti, autrice Rita Cavallaro, edizioni Male, 832 pagine in brossura, 38 euro.