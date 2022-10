Sette nuovi titoli di films nel programma della Festa del Cinema nelle sezioni Freestyle, Grand Public e Storia del Cinema

Alla Festa del Cinema di Roma diretta dalla Direttrice Artistica Paola Malanga, in accordo con Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, Direttrice Generale,che si svolgerà dal 13 al 23 ottobre verranno presentati, nelle sezioni Freestyle, Grand Public e Storia del Cinema ben sette nuovi prestigiosi film. Questi i titoli, divisi per sezione di appartenenza: -Freestyle: ROMA ISOLA APERTA, di Monkeys, LA CROCE E LA SVASTICA di Giorgio Treves, BICE LAZZARI – IL RITMO E L’OSSESSIONE di Manfredi Lucibello, INFINITO. L’UNIVERSO DI LUIGI GHIRRI di Matteo Parisini, ABOrismi, RITRATTI e AUTORITRATTO di Nunzio Massimo Nifosì,. – Grand Public: EDUCAZIONE FISICA di Stefano Cipani. – Storia del Cinema: I MAGLIARI di Francesco Rosi