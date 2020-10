“Shadows” di Carlo Lavagna, in anteprima ad Alice nella Città

“SHADOWS” di Carlo Lavagna in concorso alla 18esima edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma (15 – 25 ottobre 2020). , sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma (15 – 25 ottobre 2020).

“Shadows” , secondo lungometraggio di Lavagna dopo il premiato Arianna, vede come protagoniste le giovani Mia Threapleton (Le regole del caos di Alan Rickman), Lola Petticrew (A Bump along the way di Shelly Love) e Saskia Reeves (Luther – Serie tv diretta da Brian Kirk; Nymphomaniac di Lars von Trier) in un teso thriller psicologico.

Sinossi

Alma e Alex sono due sorelle adolescenti che vivono nascoste nell’oscurità dei boschi, in un vecchio hotel abbandonato, con la loro Madre, una donna severa che le protegge dalle misteriose insidie del mondo esterno. Ma con il passare del tempo inizia a farsi spazio nelle due ragazze una nuova consapevolezza che le porterà a infrangere le regole, spezzando l’apparente equilibrio delle loro vite e portando alla luce un inquietante segreto.