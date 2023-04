“ She Leads “, la parità di genere nel futuro del lavoro descritta nel libro di Andrea Catizone e Stefano Cuzzilla presentato al Circolo Antico Tiro A Volo

Moderatrice dell’interessante incontro con gli autori la Dott. Mariolina Palumbo, psicologa di chiara fama e nota la pubblico televisivo per la sue interessanti collaborazioni in note trasmissioni che hanno trattato argomenti di psicologia clinica, si è tenuto un incontro tra gli autori di “ She Leads “ Andrea Catizone e Stefano Cuzzilla, per presentare un’opera che intende valorizzare ed incrementare la parità di genere con particolare riguardo al mondo del lavoro tanto nel settore pubblico che in quello privato.

Nel corso della serata, tenutasi al Circolo Antico Tiro A Volo gli autori, l’Avv. Andrea Catizone ( esperta nelle tematiche ESG e del diritto delle persona in genere e di famiglia in particolare, oltre che nella tematica delle discriminazioni ) ed il Dott. Stefano Cuzzilla ( Presidente di Federmanager e di CIDA, dirigente in Enav e consigliere nel cda del gruppo FS, esperto in tema di sostenibilità e di politiche industriali ) hanno esposto l’importanza della parità di genere esponendo alcuni risultati scaturiti da precise indagini che hanno consentito di dare per affermato che, malgrado il 50% delle donne nella società attuale sia costretto a dividersi tra le incombenze del lavoro domestico e quelle del lavoro – dipendente o manageriale che sia – qualora la percentuale di occupate aumentasse si realizzerebbe nientemeno che un aumento del PIL pari al 12%.

Tendere alla eliminazione delle discriminazioni tuttora esistenti è lo scopo non sotteso del volume di 250 pagine edito da Il Sole 24ore in collaborazione con 4 Manager ( una associazione bilaterale Confindustria-Federmanager ), oltre al possibile ed auspicabile raggiungimento dell’obiettivo di rendere sempre più attuale quella che si presenta come arma utile alla qualificazione delle imprese e che va sotto il nome di “ certificazione della parità di genere “ una attestazione altamente qualificante che oltre a valorizzare il talento femminile consente alle imprese e le aziende di sostenere la pari opportunità con azioni veramente efficaci.

Indubbiamente la certificazione si presenta come un vero e proprio elemento favorevole per quelle imprese che intendano raggiungere una nuova cultura delle pari opportunità e costituisce l’occasione per raggiungere traguardi fino ad ora soltanto sperati e, pertanto – è scaturito dal dibattito sviluppatosi in sede di presentazione del prezioso volume – appare questo il momento per approfittare dell’occasione che si presenta, anche a livello legislativo, per dedicarsi completamente allo sviluppo di una opportunità che può condurre a risultati insperati e certamente favorevoli anche per l’economia della nostra nazione.