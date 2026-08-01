Si apre il Locarno Film Festival con un ricchissimo parterre

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Dalle prime in Piazza Grande ai titoli delle sezioni competitive, passando per i premiati speciali: la 79esima edizione del Locarno Film Festival si prepara ad accogliere numerosi talenti internazionali. Ecco una selezione dei nomi confermati.

Una ricca schiera di talenti approderà sulle rive del Lago Maggiore in occasione della 79esima edizione del Locarno Film Festival. I premiati di quest’anno – Isabella Rossellini (Excellence Award), Darren Aronofsky (Pardo d’Onore, presentato da Manor), Virginie Efira (Leopard Club Award), James Gray (Pardo alla Carriera, presentato da Ascona-Locarno Turismo), Asia Argento (Life Achievement Award), Rick Baker (Vision Award, presentato da Ticinomoda), e Sigurjón “Joni” Sighvatsson (Raimondo Rezzonico Award) – verranno celebrati sul palco della Piazza Grande e incontreranno i festivalieri in occasione delle conversazioni aperte al pubblico.

Anche l’attrice Premio Oscar Zoe Saldaña sarà al Festival lunedì 10 agosto, per una conversazione pubblica al Forum @Spazio Cinema durante la quale riceverà un Pardo speciale. Jean-Luc Bideau, protagonista di Ah que le bonheur est proche ! nonché leggenda del cinema e del teatro svizzeri, sarà premiato invece nella serata dell’8 agosto in Piazza Grande. Mentre Claudio Simonetti, fondatore e tastierista dei Goblin, sarà omaggiato il 6 agosto, prima di una proiezione speciale di Inferno in diretta (1985), per il suo straordinario contributo alla musica da film.

La selezione di Locarno79 porterà inoltre a Locarno numerose attrici e numerosi attori, tra cui Olivia Wilde (The Invite), Monica Bellucci (Ketticè), Isabelle Huppert e Sandrine Kiberlain (Ni vue, ni connue), Claes Bang e Valerie Pachner (Ich ist ein Anderer), Caleb Landry Jones (Down the Arm of God), Valerio Mastandrea (Armony), Kingsley Ben-Adir e Rob Morgan (Frank & Louis), Emmanuelle Devos (Demain je tombe amoureux), Anders Danielsen Lie, Kathrine Thorborg Johansen e Simon Sears (Brave New Love), Kim Minhee (Nun Dul Dega Eomne), Ingrid Caven (Seize moments de ma vie), Theo Rossi (Bruton), Giulia Maenza (Alberi erranti), Alessandro Haber (Cercatori d’angeli), e Sara Serraiocco (Il Cileno).

Il programma del Festival sarà infine arricchito da cineasti rinomati che presenteranno al pubblico le loro nuove opere, tra cui Hong Sangsoo, Albert Serra, Petra Volpe, Caroline Poggi e Jonathan Vinel, León & Cociña, Ben Rivers, Vincent Grashaw, Denis Côté, Erin Vassilopoulos, Beatrice Gibson ed Edgar Pêra.

La 79esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 5 al 15 agosto 2026.