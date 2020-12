Sky Arte celebra gli ottanta anni di Alighiero Boetti, artista innamorato dei viaggi, con un filtro su Instagram

Il filtro si ispira a uno dei soggetti più conosciuti della produzione di Boetti: gli aeroplani. Sullo sfondo di un iconico cielo azzurro acquerello, ciascun utente diventa protagonista dell’opera indirizzando il volo degli aerei col suo stesso movimento: un omaggio leggero a un artista innamorato dei viaggi e della geografia, che giocava a “mettere al mondo il mondo”.

Il documentario sarà preceduto da una tavola rotonda virtuale in cui il Direttore di Sky Arte Roberto Pisoni converserà con le Direttrici e i Direttori delle sei istituzioni coinvolte – Carolyn Christov-Bakargiev, Cristiana Perrella, Lorenzo Giusti, Kathryn Weir, Lorenzo Balbi, Bartolomeo Pietromarchi – ricordando gli avvenimenti che legano l’artista ai musei e ai loro territori.

La Museovisione è un’altra importante iniziativa di Sky Arte che si aggiunge alle già numerose messe in campo nelle ultime settimane per supportare il mondo dell’arte e della cultura in generale. In onda sul canale ci sono serie e programmi come The Square, Sipario! Storie di Teatro, Indie Jungle e Musei, messe a disposizione di tutti in streaming gratuito su https://video.sky.it/artee sui profili Facebook e Instagram di Sky Arte.

Il film andrà poi in onda su Sky Arte il 16 dicembre alle 21.15 e sarà disponibile on demand e in streaming su NOW TV.

Per scaricare il filtro Auguri Boetti:

Instagram: https://www.instagram.com/ar/221385746003137/

Facebook: https://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/221385746003137/