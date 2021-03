Snoop Dogg, La La Antony e Serayah interpretano “ Black Mafia Family “ la nuova serie Starz di Curtis Jackson

Black Mafia Family (BMF) fu un’organizzazione criminale finalizzata allo spaccio di droga con base a Detroit (Michigan) e con sedi d’affari anche ad Atlanta e Los Angeles, in contatto con alcuni cartelli della droga messicani per un giro d’affari multimilionario.

Sfruttando gli agganci nello scenario musicale hip hop americano, in particolare promosso da Young Jeezy, la BMF era nota per lo stile di vita slanciato e appariscente dei propri membri legati molto alla cultura hip hop come dimostrato dal fatto che Bleu DaVinci fu lanciato come rapper solista al contempo lavorando per l’organizzazione criminale. I fondatori della BMF, Demetrius e Terry furono condannati a 30 anni di galera in base alla legge federale Continuing Criminal Enterprise (versione americana dell’associazione a delinquere della legislazione italiana).

A raccontare la storia di Black Mafia Family Snoop Dogg, La La Antony e Serayah diretti daTasha Smith (Empire, Power, Why Did I Get Married?) già chiamata a dirigere più episodi è stata poi nominata produttrice esecutiva della serie. Terri Kopp, Anthony Wilson e Anne Clements sono anche produttori esecutivi.

Per conto di Starz Erin Conroy il produttore esecutivo sarà Kathryn Tyus-Adair che sovrintenderà a Black Mafia Family.

