Sole, relax e giochi d’acqua: MagicSplash, l’alternativa al mare vicino Roma

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Un’alternativa al mare, per chi ama la piscina e i giochi d’acqua. Vicino a Roma, circa 60 km, c’è un parco divertimento che ricorda molto i Caraibi con la sabbia bianca che non scotta, le palme tropicali e piscine cristalline: MagicSplash, il parco acquatico di MagicLand.

Un parco che è cresciuto negli anni, questo è il terzo compleanno e che nella nuova stagione partita lo scorso 30 maggio, offre nuove attrazioni con percorsi tra curve scenografiche, sezioni indoor, giochi di luce ed effetti immersivi pensati per regalare esperienze sempre diverse.

Cuore del parco è Playa del Sol, la grande spiaggia caraibica di 10mila metri quadrati realizzata con speciale sabbia bianca termo riflettente, affacciata su Onda del Caribe, una piscina a onde di oltre 2mila metri quadrati che viene “attivata” ogni due ire a partire da mezzogiorno. Tra le attrazioni più amate anche Bayahibe, il grande Acqua Tower con scivoli per tutte le età e l’area wellness Maui dedicata al relax.

Ma sono i bambini i veri protagonisti del parco, per loro ci sono aree di divertimento come Tiki Bay, Laguna Tiburon e Cala Tortuga, dedicate ai più piccoli tra giochi d’acqua, spray park e mini scivoli.

Tra i servizi più apprezzati anche l’area picnic interna, uno spazio ombreggiato e attrezzato pensato per le famiglie che desiderano trascorrere l’intera giornata in totale libertà, portando il proprio cibo da casa. Per chi preferisce fermarsi nei punti ristoro del parco, MagicSplash propone un’ampia offerta food fresca e perfetta per la stagione estiva, con poke, insalate, frutta fresca, gelati, hamburger, pizza e proposte vegetariane.

Punti di forza / Certamente il paesaggio, entrando sembra di stare in un “altro mondo”. Il consiglio è di andare da lunedì al venerdì per godersi appieno le diverse attrazioni ed evitare la confusione del week end. Il parco è dimensione familiare, anche se ci sono più attrazioni per i più piccoli. Di certo il fatto di poter entrare portando del cibo da casa (ma non lattine o plastica) è un sostegno in più alle famiglie. Anche per l’ingresso è sempre meglio fare online dove sono presenti diversi pacchetti pensati per le famiglie e si può risparmiare sia sull’affitto dell’ombrellone che sul parcheggio,

Da migliorare / Gli orari del parco. Apre alle 10.30 ma le attrazioni iniziano alle 11.00 e alle 17.30 finiscono. Forse un po’ poco per chi ha l’adrenalina in corpo. Inoltre ci vorrebbe qualche attrazione in più per i ragazzi “più grandi”, visto che attualmente ne sono attive solo due.