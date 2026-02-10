Condividi questo articolo:









Sony Music Italy, Edizioni Musicali Cinquantacinque e NewStep firmano l’accordo sull’acquisizione del catalogo di Bennato Sony Music Italy,

Edizioni Musicali Cinquantacinque e NewStep annunciano la firma dell’accordo

sull’acquisizione del vasto catalogo discografico di Edoardo Bennato – praticamente nella sua

totalità.

Sony Music Italy, che già deteneva i diritti dei primi sei album del cantautore, veri e propri capolavori

pubblicati tra il 1973 e il 1980, quindi da “Non farti cadere le braccia” a “Sono solo canzonette” – è

ora proprietaria anche della restante parte del repertorio discografico di Edoardo Bennato, tra

questi, per citarne alcuni, “E’ arrivato un bastimento”, “OK Italia”, “Abbi Dubbi”, “Le ragazze fanno

grandi sogni”.

“Gestire l’intero repertorio di Edoardo Bennato è una grande responsabilità che richiede l’impegno

e l’entusiasmo che sono caratteristiche della nostra azienda – commenta Andrea Rosi, Presidente

e CEO di Sony Music Italy – Lo straordinario repertorio di Edoardo è un tassello importante della

cultura popolare italiana degli ultimi decenni e merita di essere promosso e conosciuto, soprattutto

dalle nuove generazioni”.

Un’operazione che inaugura una stagione di ripubblicazioni catalogiche volte a valorizzare il grande

repertorio dell’artista in ambito sia digitale che fisico (alcuni album verranno infatti pubblicati in

vinile), con la finalità di avvicinare le nuove generazioni all’ascolto e alla scoperta del mondo

musicale di Bennato attraverso il digitale.

Perché il linguaggio e la musica del cantautore sono da sempre moderni e d’avanguardia,

costantemente attuali. L’artista è infatti considerato un visionario, un precursore dei tempi che

cambiano, raccontando in musica gli umori e le storie di una società che corre veloce.

Nel frattempo, Edoardo Bennato si prepara ad una grande stagione live con eventi unici che saranno

presto annunciati, dove proporrà al pubblico le canzoni senza tempo che hanno rivoluzionato il

panorama musicale italiano, unendo per la prima volta rock, blues e canzone d’autore, con uno stile

inconfondibile e inimitabile, mescolando influenze anglosassoni e tradizione mediterranea,

memorabili versi poetici ad una verve ironica e graffiante.