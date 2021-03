Sostieni A.I.L.E. onlus acquistando le uova di Pasqua 2021

Le festività pasquali ormai si avvicinano ed è importante far sentire la propria vicinanza alle persone a cui vogliamo bene. Perchè non regalare le uova che valgono doppio?

Scegliendo un uovo AILE, infatti, darai un valore aggiunto alla Pasqua ed avrai l’opportunità di partecipare concretamente ad una iniziativa di grande valore. Infatti le donazioni raccolte ci aiuteranno a dare continuità al nostro progetto, nato per offrire un alloggio a quelle famiglie che sono costrette a spostarsi dalle proprie regioni per seguire le terapie nei Centri di riferimento per l’HLH.

Le uova, 300gr di purissimo cioccolato, senza glutine, al latte o fondenti all’interno contengono una graziosa sorpresa, porteranno gioia a chi le riceve.

A Pasqua sostieni AILE. Per farlo è semplicissimo, clicca sul link: https://www.aileonlus.org/prodotto/uova-di-pasqua/ e scegli le uova che desideri. Puoi contattarci per concordare tempi e metodi di consegna.

Ti ricordiamo che puoi sostenerci anche attraverso una donazione libera.

In allegato la locandina da far girare tra i tuoi contatti.

Regala una speranza ai bimbi ed adulti affetti da HLH. Scegli le uova dell’AILE.