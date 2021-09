Sotto l’Angelo di Castello: la rassegna di danza, musica, spettacolo in corso a Roma ospita ” Guida Immaginaria “

Sabato 18 settembre, alle ore 21, all’interno del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e nell’ambito della rassegna “ Sotto l’Angelo di Castello “ che si svolge nei week end dal 28 agosto al 29 settembre con spettacoli di danza, musica, teatro, performance, visite guidate e dialoghi con l’arte contemporanea, andrà in scena “ Guida Immaginaria “, un’audioguida del Museo dell’Acropoli in una Grecia inaspettata, di cui il Collettivo Angelo Mai ha curato l’ambiente sonoro.

Il pubblico accederà all’ambiente della performance, uno spazio che sarà poi al buio, con un piccolo catalogo, una piccola torcia e… una cuffia che consentirà di partire per un viaggio favoloso. Le voci del museo, oltre a quella della guida di Gabriele Portoghese sono di Marco Cavalcoli, Sylvia De Fanti, Giorgina Pi, Laura Pizzirani

La rassegna, che si svolge sotto l’egida della Direzione Musei Statali della Città di Roma e dal Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, diretti da Mariastella Margozzi, è curata da Anna Selvi si prefigge lo scopo di valorizzare, oltre alla sede del della Direzione, il magnifico Castel Sant’Angelo, lo scopo è anche quello di incuriosire i visitatori ed incontrare pubblico nuovo per animare il monumento con l’arte e la bellezza espresse nelle varie forme e per cogliere l’ultimo scorcio d’estate per proporre piccoli momenti di socialità e benessere attraverso la fruizione di arti e linguaggi artistici diversi, garantendo sempre il rispetto delle norme anti Covid.

Siete mai stati al Museo dell’Acropoli di Atene? Noi no. O forse sì. Può darsi che ci sia capitato di visitarlo quando eravamo troppo piccoli, o troppo grandi, o troppo distratti. Tuttavia vi proponiamo di ascoltarci mentre vi illustriamo la struttura e il catalogo di questo straordinario museo. Voi non potrete vedere, sicché dovrete credere a tutto quello che vi descriviamo: una selezione di opere del tutto arbitraria, un viaggio sonoro in cui esse stesse parleranno raccontando una Grecia classica diversa da quello che ci aspettiamo e un’Acropoli rovesciata con creature ctonie, visitatori bizzarri, divinità ridotte a statue spezzate o trafugate ci parleranno insieme alla nostra guida. Per rendere onore ai mostri, per far dell’occidente la soglia dell’oriente.

Programma della serata:

sabato 18 settembre ore 21.00

“ Guida Immaginaria “, un progetto di Bluemotion scritto da Giorgina Pi e Gabriele Portoghese con la regia di Giorgina Pi

Voce della guida di Gabriele Portoghese

Voci nel museo Marco Cavalcoli, Sylvia De Fanti, Giorgina Pi, Laura Pizzirani

Cura del suono Cristiano De Fabritiis

Ambiente sonoro Collettivo Angelo Mai

Luci Andrea Gallo

Consulenza scientifica Massimo Fusillo

Accompagnamento al lavoro Benedetta Boggio

Una produzione Angelo Mai | Bluemotion in collaborazione con Ateliersi – Artists in ResidenSì 2021, con il sostegno di Olinda Onlus e Fantasmatica

La rassegna si terrà nel rispetto delle norme anti Covid-19 ed i video degli spettacoli saranno successivamente pubblicati:

sulla pagina FB del Museo Castel Sant’Angelo https://www.facebook.com/MuseoCastelSantAngelo

sul canale YOUTUBE della Direzione Musei Statali della città di Roma https://www.youtube.com/c/DirezioneMuseiStatalidellaCittàdiRoma

L’ingresso agli spettacoli alle ore 21 è consentito ai visitatori fino ad esaurimento dei posti ed è incluso nel costo del biglietto del Museo.

Intero € 12

Ridotto € 2 per i cittadini europei tra i 18 e i 25 anni. Gratuità di legge

Il biglietto museo + spettacolo può essere prenotato online sul sito https://www.gebart.it/musei/museo-nazionale-di-castel-santangelo o tramite call center Ticketone 06 32810 o acquistato direttamente al botteghino, nella fascia dedicata dalle ore 19.30 alle ore 21.00

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo Lungotevere Castello 50 – 00193 Roma

Programma completo della rassegna su:

www.castelsantangelo.beniculturali.it

www.direzionemuseistataliroma.beniculturali.it/

Prossimi appuntamenti:

domenica 19 settembre ore 21.00

NA TAZZULELLA ‘E CAFE’

Omaggio a Pino Daniele

Michele Ranieri – chitarra e voce

Carlo Maria Micheli – Sassofono

Pino Vecchioni – Tajon e percussioni

Matteo Carlini – Contrabbasso e Basso elettrico

sabato 25 e domenica 26 settembre

Giornate Europee del Patrimonio

25 settembre dalle ore 10 alle 14 e dalle 19,30 alle 23

26 settembre dalle ore 15 alle 19

visite guidate e dialoghi con l’arte contemporanea con artisti della città che “vivranno” gli spazi di Castello attraverso interazioni personali e con il pubblico

mercoledì 29 settembre ore 21.00

Giuseppe Passeri presenta la storia dei progetti di scenografie pirotecniche