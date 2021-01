Speciale Tg5: «America 2021, i giorni più lunghi », in onda sabato 16 gennaio

«America 2021, i giorni più lunghi » è il titolo dello Speciale TG5 in onda sabato 16 gennaio, in seconda serata, su Canale 5.

Lo Speciale Tg5 ripercorre i momenti più importanti e cruciali del mandato Trump-Pence che sta per concludersi e analizza le sfide dei primi 100 giorni dell’agenda Biden-Harris.

A pochi giorni dall’Inauguration Day del 20 gennaio, quando il democratico Joe Biden si insedierà ufficialmente alla Casa Bianca come 46° Presidente degli Stati Uniti, e non senza violente contestazioni, cresce l’attesa e la tensione per la messa in sicurezza del giuramento di Joe Biden, dopo i fatti violenti che hanno sconvolto Capitol Hill e il senso di sicurezza e democrazia degli americani e dell’occidente.

Per capire in quale direzione sta andando il Paese e il suo modello di Democrazia, lo speciale a cura di Enrico Rondoni e condotto da Dario Maltese, propone reportage sul campo, da New York alla capitale Washington, teatro lo scorso 6 gennaio dell’assalto al Campidoglio, fino alla West Coast e alla California, Stato americano tra i più colpiti dalla pandemia.

In studio per commentare questi avvenimenti, Francesco Costa, vicedirettore Il Post, autore per Mondadori del saggio Una storia americana; la corrispondente per l’Italia del Financial Times, Silvia Sciorilli Borrelli; il giornalista e scrittore Michele Masneri.

In collegamento da New York interverrà la scrittrice e politologa Arianna Farinelli, autore del romanzo Gotico americano, mentre in diretta da Washington Maria Luisa Rossi Hawkins ci aggiornerà sulle ultime notizie di questa delicata e complessa transizione.