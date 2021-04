Splendida performance di Laura Pausini al Dolby Theater in occasione della notte degli Oscar

Delusione per Laura Pausini, superata in finale dalla rapper H.E.R. con il brano Fight For You, dopo la sua eccellente performance al Dolby Theater di Los Angeles nel corso della notte degli Oscar.

La cantane italiana era candidata come Best Original Song per il film di Edoardo Ponti “ The life Ahead “ del quale è protagonista la ancora splendida Sophia Loren, ma non ha ottenuto l’ambita statuetta.

La canzone, “ Io Si “, scritta con Diane Warren e Niccolò Agliardi è il primo brano in italiano candidato e Laura Pausini l’ha proposta nel corso di una performance esclusiva sulla Terrazza dell’Academy Museum del Dolby Theater, opera del nostro Renzo Piano, ancora non ufficialmente inaugurata.

Vi proponiamo alcune immagini della esibizione.