Staffelli, come promesso a Virginia Raggi, consegna il primo Cinghiale d’Oro a Luca Zingaretti

Promessa mantenuta, Staffelli consegna il primo “Cinghiale d’Oro” a presidente Zingaretti. Tra serio e faceto, il tapiroforo di Striscia non si lascia scappare l’occasione di ribbattere a Luca ZIngaretti, sulla competenza della questione cinghiali a Roma… Questa sera a Striscia la notizia primissimo Cinghiale d’oro al Presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Motivo? Valerio Staffelli ha mantenuto la promessa fatta a Virginia Raggi, durante la consegna del Tapiro a quest’ultima: «Lei mi deve promettere che darà un cinghiale d’oro a Zingaretti». L’ex sindaca di Roma aveva infatti accusato Zingaretti di essere il responsabile della presenza incontrollata dei cinghiali in giro per la città di Roma.

«Che fine ha fatto la Raggi? A forza di dire stupidaggini poi i cittadini si ribellano e fanno il proprio dovere. Il problema dei cinghiali lo risolviamo. Finalmente Roma ha un sindaco che troverà una soluzione», dichiara Zingaretti ai microfoni di Striscia, invitando Staffelli a “studiare”, perché a suo avviso la competenza sarebbe del Comune e non della Regione. «Peccato che, secondo una sentenza del giudice di pace di Cassino del 1° luglio 2021, l’unico soggetto responsabile dei danni arrecati dalla fauna selvatica è la Regione», gli ha ricordato l’inviato. Cinghiale d’oro meritatissimo.