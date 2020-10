Stasera su Sky TG24 la consegna dei premi Ciak d’Oro

I lettori della più conosciuta rivista italiana di cinema hanno votato: quasi trentamila i voti pervenuti in redazione sulla base dei quali verranno assegnati, sabato sera 31 ottobre, i Ciak d’Oro.

Dopo lo slittamento imposto a giugno dal Covid, il Ciak d’oro é l’unico premio al cinema italiano votato direttamente dal pubblico, che completa l’edizione 2020, la 35ma.

Il pubblico ha votato per il miglior film, il miglior regista, il migliore attore e la migliore attrice protagonista, il miglior regista esordiente, la migliore canzone originale e la migliore locandina scegliendo tra i film in sala dal 1° giugno 2019 al 31 agosto 2020.

La manifestazione è indetta in collaborazione con Sky TG24 che la trasmetterà la stessa serata di sabato.

Di seguito i premi ed i premiati:

MIGLIOR FILM: LA DEA FORTUNA DI FERZAN OZPETEK

MIGLIOR REGIA: AI FRATELLI D’INNOCENZO PER FAVOLACCE

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE: MARCO D’AMORE PER L’IMMORTALE

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE: DIODATO PER LA DEA FORTUNA

MIGLIORI PROTAGONISTI DELL’ANNO: STEFANO ACCORSI ED EDOARDO LEO PER LA DEA FORTUNA E PAOLA CORTELLESI PER FIGLI

SUPERCIAK D’ORO 2020 A PIERFRANCESCO FAVINO

CIAK D’ORO CLASSIC 2020 A MARCO BELLOCCHIO

I nomi dei vincitori dei Premi assegnati alle altre categorie in gara, decisi da una Giuria composta di 150 tra giornalisti e critici, verranno pubblicati sulla rivista del mese di dicembre.