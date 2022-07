“Storia di un fiore che voleva essere un uomo”: ecco il nuovo libro di Ivan Tudisco

Un’infanzia difficile, il bullismo, la scoperta di una sessualità diversa, la depressione; Marco si racconta mettendo a nudo la sua anima, in una sorta di autobiografia che trae spunto da una storia vera. Questo libro è la voce di quegli uomini isolati dalla massa, solo perché troppo sensibili, e quindi considerati diversi. Marco lotta tutta la vita per farsi accettare da un mondo che premia soltanto i meno fragili, i più svegli, i più maschi, e dalle donne, attente soltanto ai tipi più fighi e per questo riluttanti ad accogliere un uomo dall’anima così complessa. Marco ha avuto il coraggio di affrontare il mondo con tutto il suo carico di sofferenze: un padre che aveva sempre accolto con riluttanza la sua scarsa mascolinità, la scoperta di essere omosessuale, la depressione che lo coinvolge in un periodo nero, senza mai perdere del tutto la speranza, lasciando alla fine, un monito per tutte le anime sensibili. Il libro è disponibile attraverso il sito della Mondadori, o il sito della casa editrice Montag: Storia di un fiore che voleva essere un uomo, di Ivan Tudisco