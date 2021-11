“Storie di donne”: incontro con Gianluca Masone

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’Associazione Culturale Global Eventi propone un incontro/confronto sul tema della violenza di genere.

L’evento, condotto da Gianluca Masone, regista e attore, si svolgerà giovedì 25 novembre presso la sede della Global Eventi, in Via Suarez 12, Napoli e vedrà la partecipazione dell’Avvocato Argia Di Donato, Presidente di Nomos Movimento Forense e Direttore responsabile di Juris News, rivista indipendente, del Dr. Salvatore Rotondi, psicologo e Presidente dell’Ass.ne Psicologi in contatto Onlus e di Milena Pugliese, attrice, pedagoga teatrale, operatrice volontaria di prima accoglienza del centro antiviolenza A.U.R.O.R.A.

Ad aprire la manifestazione, l’emozionante performance di Angela Rosa D’Auria, regista e attrice, con gli allievi del laboratorio teatrale della Global Eventi, Giovanni Bifolci, Ilaria Comegna, Viola Franzese, Marco Liello, Adriana Luongo, Giuseppe Tricarico.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti previa prenotazione ed esibizione di Green pass.

Cell. e whatsapp 3711398552 – www.globaleventi.org