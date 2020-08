Streaming video e non solo: vantaggi e benefici delle piattaforme online per i nuovi iscritti

Scegliere il servizio di streaming online al quale affidarsi non è un’operazione complessa, ma può riservare sorprese o anche vantaggi inaspettati che è bene conoscere prima di iscriversi. Come orientarsi tra le numerose piattaforme disponibili, ognuna con le proprie offerte e punti di forza? Di seguito vengono trattati i punti principali da approfondire al momento dell’iscrizione: i benefici destinati a chi si iscrive per la prima volta e i cataloghi a disposizione dei nuovi utenti.

Fonte: Unsplash.com

Streaming video: le piattaforme più usate in Italia

Sono sempre più numerosi i servizi online che offrono dei vantaggi interessanti per chi si iscrive alle proprie piattaforme: è una caratteristica molto popolare, offerta da buona parte delle piattaforme digitali del settore dell’intrattenimento, non solo quelle che si occupano di streaming di contenuti video. Tra le più utilizzate per la riproduzione di contenuti video in streaming in Italia troviamo Netflix, Amazon Prime Video e NOW TV: ognuna di esse offre ai propri utenti bonus all’iscrizione differenti. Nel caso di Netflix non è più disponibile la prova gratuita che tanto ha contribuito al successo della piattaforma, mentre Amazon Prime Video è gratis per i primi 30 giorni (peraltro è uno dei benefit inclusi nel primo mese di prova gratuito della piattaforma di e-commerce Amazon, alla quale è strettamente legato). NOW TV presenta una grande flessibilità dal punto di vista degli abbonamenti: si possono sottoscrivere sia quelli relativi al solo mondo del cinema che quelli legati all’intrattenimento e allo sport (in questo caso è disponibile addirittura un abbonamento giornaliero: https://www.nowtv.it/offerta-sport.html).

Tutti i vantaggi all’iscrizione delle altre piattaforme online

Per quanto riguarda le altre piattaforme, sono esemplari i casi di quelle dedicate allo streaming musicale e all’intrattenimento. Chi si iscrive per la prima volta a piattaforme come Spotify e Deezer, ideali per la riproduzione di brani musicali e podcast in streaming, ad esempio, avrà diritto a diversi vantaggi: la possibilità di provare il servizio premium per tre mesi a un prezzo ridotto nel caso di Deezer oppure provare la modalità premium gratis per un mese intero nel caso di Spotify, come illustrato qui https://www.spotify.com/it/premium/. Allo stesso modo, anche i casinò online offrono ai nuovi utenti iscritti dei benefici notevoli: a questo link https://www.casinos.it/bonus/ è possibile trovare un elenco di tutti i bonus di benvenuto più appetibili divisi per casinò, tra giri gratis, bonus senza deposito e bonus “tradizionali”, unitamente alle caratteristiche principali di ogni piattaforma, in modo da orientare la propria scelta in modo conveniente e consapevole. Studiare gli aspetti pratici e conoscere in anticipo tutti i benefit delle piattaforme è un ottimo metodo per scegliere in maniera efficace!

Scelta della piattaforma: l’importanza dei cataloghi

Infine, una volta superato lo “scoglio” della scelta della piattaforma più vantaggiosa, è il momento di concentrarsi sul catalogo del servizio sottoscritto: in alcuni casi si può valutare anche l’iscrizione a più piattaforme se i contenuti desiderati sono divisi tra più “canali”. Molti dei telefilm e dei film più discussi e visti del momento, infatti, sono spesso rilasciati in esclusiva da una sola piattaforma, soprattutto nel caso, sempre più diffuso, in cui sia la piattaforma stessa ad aver contribuito alla produzione del film o della serie TV in questione. Tra i titoli originali di Netflix più rilevanti, ad esempio, si trovano i film “The Irishman” (2019) e “Storia di un matrimonio” (2019), per non parlare delle serie TV come “Chef’s table”, “Glow”, “Ozark” e “Grace and Frankie”, tra le più apprezzate degli ultimi tempi. Tra i titoli di Netflix più attesi, in compenso, “È stata la mano di Dio” di Sorrentino previsto per il 2021.

Fonte: Unsplash.com

Scegliere una piattaforma online permette di fruire di contenuti in maniera flessibile, rapida e nella maggior parte dei casi innovativa: è importante trovare quella più adatta ai propri gusti, senza dimenticare di controllare anche bonus e vantaggi all’iscrizione.

Commenti

commenti