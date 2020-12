Striscia: A Firenze controlli ai passeggeri dell’Alta Velocità, non ai regionali e interegionali, perchè?

Anticipazioni da STRISCIA LA NOTIZIA CORONAVIRUS: ALLA STAZIONE DI FIRENZE CONTROLLI PER I PASSEGGERI DELL’ALTA VELOCITÀ, MA ACCESSO LIBERO PER REGIONALI E INTERREGIONALI. PERCHÉ?

Le immagini che Striscia la notizia manderà in onda questa sera, raccolte dall’inviata Chiara Squaglia, documentano una delle tante incongruenze nelle misure anti-Covid segnalate dai cittadini.

Alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze per raggiungere i binari dell’Alta Velocità è previsto un percorso vincolato – con tanto di misurazione della temperatura e verifica dei moduli di autocertificazione – mentre l’accesso a Regionali e Interregionali è completamente libero, senza alcun controllo per chi sale in carrozza. Una pericolosa disparità di trattamento, considerato oltretutto che al momento la Toscana si trova in zona Rossa.

Ferrovie dello stato, tramite il suo portavoce Marco Mancini, ha fornito spiegazioni contraddittorie: prima dichiarando che stanno «Valutando soluzioni migliori», poi precisando che «Sui Regionali i controlli non sarebbero necessari perché i percorsi più brevi e le frequenti fermate permetterebbero un continuo ricambio dell’aria». Il Tg satirico di Antonio Ricci continuerà a seguire la vicenda.